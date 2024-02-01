В Госдуме не поверили, что россиянку арестовали только из-за радужных серёжек

Ношение серёжек в цветах радуги не является основанием для задержания, а также пропагандой ЛГБТ*. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя инцидент в Нижнем Новгороде. Ранее правозащитники сообщили, что там арестовали девушку на пять суток из-за серёжек в цветах радуги: суд счёл это демонстрацией экстремистской символики.

"Зачастую, возможно, были ещё и другие неизвестные нам с вами обстоятельства, которые были положены в основу вынесенного судебного решения. Я не думаю, что девушка шла просто по улице, и серёжки у нее были такого размера, что они обратили на себя внимание прохожих, и рассматриваются как демонстрация символики", — приводит слова парламентария "Газета.ru".

Возможно, рассуждает Останина, девушка предпринимала противоправные действия в кафе, где её задержали. Нижегородку не могли задержать и осудить за то, что она просто сидела и тихо пила чай, резюмировала депутат.

Напомним, ранее правозащитники из проекта "Эгида" сообщили, что в Нижнем Новгороде суд арестовал девушку из-за серёжек в цветах радуги на пять суток. Как рассказал её адвокат, ей вменялась статья 20.3 ч.1 КоАП РФ, а именно — публичное демонстрирование символики экстремистской организации. При этом утверждается, что работники суда так и не определили точно, какой именно символ демонстрировала задержанная и какие признаки он имел.