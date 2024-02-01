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1 февраля, 09:30

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали из-за серёжек в цветах радуги

В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток из-за серёжек в цветах радуги: суд счёл это демонстрацией экстремистской символики.

По данным правозащитного проекта "Эгида", 29 января к девушке в кафе подошёл неизвестный и потребовал снять с себя "запрещённую символику". Под запрещёнкой он имел в виду серёжки в форме лягушки с изображением радуги из семи цветов. Весь процесс он снимал на видео, и позднее кадры появились в местных пабликах, а девушку вызвали на допрос в полицию. Уже на следующий день состоялся суд, который и решил отправить нижегородку под арест.

Как рассказал адвокат девушки, ей вменялась статья 20.3 ч.1 КоАП РФ, а именно — публичное демонстрирование символики экстремистской организации.

"При этом в суде так и не было точно определено, какой именно символ демонстрировался и какие признаки соответствующей символики он имел. Были формальные ссылки на юридические формулировки решения Верховного суда от 30 ноября 2023 года о признании "международного движения ЛГБТ"* экстремистской организацией", — отметил защитник.

По словам адвоката, такое решение суда оказалось для стороны защиты неожиданным, учитывая, что он настаивал на отсутствии события правонарушения как такового.

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И это не единственный случай. Ранее в Москве пенсионер пожаловался правоохранителям на бездействие сотрудников торгового центра из-за детской игрушки с налётом ЛГБТ*-пропаганды. Мужчину возмутил поп-ит радужной расцветки.

* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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