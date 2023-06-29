Москвич попросил проверить автоледи на пропаганду ЛГБТ из-за "радужных" номеров
Тот самый "ниссан", на номера которого пожаловался москвич. Обложка Telegram / SHOT
Житель Москвы попросил полицию проверить автоледи на пропаганду ЛГБТ из-за "радужных" номеров на её автомобиле, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, мужчина, пожаловавшийся на девушку с фамилией Радюшкина, обратил внимание на "нетрадиционные" номера, когда спускался за своей машиной на паркинг в Рязанском районе столицы. Возмущённый автомобилист сразу же сообщил полиции номер обнаруженного им "ниссана". Сейчас в отношении автоледи проводится проверка.
Сама же девушка в разговоре с журналистами заявила, что на обоих номерах её автомобиля есть радужные полоски и с ними она ездит уже 10 лет. По её словам, это обычная радуга без каких-то скрытых значений.
Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор утвердил критерии пропаганды ЛГБТ и смены пола. Соответствующий документ ведомства вступает в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.