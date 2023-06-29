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29 июня, 09:20

Москвич попросил проверить автоледи на пропаганду ЛГБТ из-за "радужных" номеров

<p>Тот самый "ниссан", на номера которого пожаловался москвич. Обложка Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/53502" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тот самый "ниссан", на номера которого пожаловался москвич. Обложка Telegram / SHOT

Житель Москвы попросил полицию проверить автоледи на пропаганду ЛГБТ из-за "радужных" номеров на её автомобиле, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина, пожаловавшийся на девушку с фамилией Радюшкина, обратил внимание на "нетрадиционные" номера, когда спускался за своей машиной на паркинг в Рязанском районе столицы. Возмущённый автомобилист сразу же сообщил полиции номер обнаруженного им "ниссана". Сейчас в отношении автоледи проводится проверка.

Сама же девушка в разговоре с журналистами заявила, что на обоих номерах её автомобиля есть радужные полоски и с ними она ездит уже 10 лет. По её словам, это обычная радуга без каких-то скрытых значений.

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Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор утвердил критерии пропаганды ЛГБТ и смены пола. Соответствующий документ ведомства вступает в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.

Наталья Исакова
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