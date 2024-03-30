Росфинмониторинг внёс в список террористов администрацию ЛГБТ*-клуба Pose

Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов администратора и арт-директора оренбургского ночного клуба Pose ("Поза") из-за пропаганды ЛГБТ*. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые): <...> 18. Камильянова Диана Фаизовна, 04.11.1995 года рождения <...>; 19. Климов Александр Сергеевич, 27.03.2003 года рождения", — следует из сообщения.

Ранее Life.ru писал, что в Оренбурге возбудили уголовное дело из-за работы ЛГБТ*-клуба "Поза". По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, это первое в России уголовное дело с момента решения Верховного суда о признании ЛГБТ* экстремистским движением.