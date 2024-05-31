Какие 9 обрядов нужно провести в волшебную ночь с 31 мая на 1 июня, чтобы лето точно наступило

Ночь перед первым днём лета — с 31 мая по 1 июня — считается волшебной благодаря своей символике, энергии и традициям, которые связаны с этим временем года. Именно летом природа облагораживается цветами и плодами, балует жаркой погодой и тёплыми ночами. Можно смело утверждать, что лето — любимая пора большинства россиян. Но как сделать её ещё прекраснее? Пригласите в дом удачу и любовь, попросите финансовой помощи и просто зарядитесь позитивом! Life.ru рассказывает про простые, но рабочие магические обряды, которые обязательно нужно провести в ночь перед первым днём лета.

"Лето — это время, когда жизненные силы выходят на свой максимум, достигая пика в дни летнего солнцестояния. Этот период (от 1 до 21 июня) — один из самых плодотворных и энергетически заряженных периодов года. То, что вы успеете сделать за эти три недели, будет приносить вам и удовлетворение, и материальный доход вплоть до 21 декабря 2024 года, когда на смену этому солнцу придёт новое. Мы привыкли с детства, что лето — это время отдыха и расслабления. На самом деле это время роста, процветания и исцеления — как физического, так и духовного", — говорит экстрасенс Блэкмун.

1. Ритуалы с огнём

Как правильно встречать первый день лета? Фото © Шедеврум

Один из самых распространённых обрядов — это разжигание костра в ночь с 31 мая на 1 июня. Люди собираются и сжигают дрова или солому, чтобы отпраздновать приход лета и отпугнуть злых духов. Во время ритуала можно взяться за руки, чтобы обменяться энергией. А также поблагодарить пришедших и самому услышать слова благодарности в свой адрес.

2. Обряды с танцами и песнями

Боги Солнца — весёлые ребята. Чтобы их уважить, люди разных культур могут устраивать пляски и петь песни, чтобы привлечь солнечную энергию и привнести радость и веселье в первый день лета. Обычно такой весёлый ритуал устраивают на рассвете.

3. Поклонение Солнцу

Из предыдущих двух пунктов вытекает этот. Поясним: в некоторых религиозных и языческих традициях проводятся церемонии поклонения Солнцу. Люди могут собираться на открытых пространствах в ночь с 31 мая на 1 июня, чтобы приветствовать первые лучи солнца первого дня лета. А уж танцевать в этот момент или медитировать — решать вам. Но если хотя бы на улице встретите первый рассвет лета, то уже заручитесь удачей на весь сезон.

4. Заговор на растения

Как с помощью ритуала с растением привлечь к себе удачу в ночь с 31 мая на 1 июня. Фото © Шедеврум

В первый день лета или в ночь с 31 мая на 1 июня также можно провести ритуал на удачу с помощью растений. Для этого стоит выбрать любое, которое вы посадите на участке, около дома или в лесу. Во время действия нашёптывайте, что ваши успехи будут так же расти, как цветок летом. Не забывайте за ним потом ухаживать, чтобы подпитываться энергетикой и поддерживать силу слов.

5. Ритуал очищения

Перед началом нового времени года многие культуры проводят ритуалы очищения. Это могут быть купание в реке, духовные обряды или медитация для очищения ума и тела от негативной энергии. Выберите, что вам по душе, и исполните это в ночь с 31 мая на 1 июня.

6. Ритуал зажигания свечей

Волшебные ритуалы на первый день лета: что обязательно нужно сделать, чтобы жизнь наладилась? Фото © Шедеврум

Зажигание свечей в ночь перед первым днём лета — древний обычай, который символизирует свет и тепло. Можно зажечь и посвятить их на время медитации, в которой вы сосредоточитесь на своих желаниях и целях на три месяца.

7. Написание списка желаний

Напишите список желаний или целей, которые вы хотели бы достичь в новом сезоне. Это поможет вам ясно определить свои приоритеты и направить усилия в нужном направлении. Раннее утро первого дня лета или ночь с 31 мая на 1 июня — отличное время, чтобы обновиться и поставить перед собой новые цели.

8. Проведение ритуала с цветами

Цветы имеют особое значение во многих культурах и могут использоваться для привлечения удачи. Вы можете создать цветочный амулет или просто развесить цветы в доме в ночь с 31 мая на 1 июня как символ процветания и благополучия.

9. Медитация и визуализация

Как правильно провести ночь с 31 мая на 1 июня: 9 полезных ритуалов. Фото © Шедеврум

"1 июня в этом году приходится на 13-й лунный день — это энергия возвращения к привычному порядку вещей. То есть, если вы хотите, чтобы и этот день, и всё наступающее лето стало для вас знаковым, принесло перемены к лучшему, надо эти изменения прочувствовать внутри себя, принять их ментально и приложить усилия для исполнения грёз. Полезно составить карту желаний или список того, что вы хотели бы пережить этим летом, чем заниматься, какие места посетить и так далее. Энергия визуализации будет поддерживать вас в те моменты, когда будет необходимо сделать очередной шаг вперёд", — рассказывает Life.ru экстрасенс Аделина Блэкмун.