"Он меня не хочет": Куда уходит секс в отношениях и как ошибки влияют на любовь

Самый частый конфликт в паре — отсутствие сексуальной близости. Даже если вы отлично ладите друг с другом, без интимных отношений сохранить гармонию будет практически невозможно. С точки зрения системного подхода к отношениям это объясняется просто: секс — это не только физическое, но и энергетическое продолжение жизни. Именно поэтому каждый человек стремится найти себе партнёра, будь то на время или на всю жизнь, потому что секс важен и нужен всем, и системе тоже.

Почему из отношений пропадает секс и кто в этом виноват? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

"Когда мужчина и женщина вступают в серьёзные отношения, они создают свою собственную систему — партнёрскую. И здесь предполагается, что в партнёрской системе секс есть всегда. В отношениях, где всё на своих местах, так и есть. Но бывает немало случаев, когда даже в стабильных отношениях появляются проблемы в интимной жизни", — рассказывает Life.ru эксперт в области системного подхода к жизни и бизнесу Евгения Павловская. В чём же причина? Почему так происходит? Попробуем разобраться.

Со слов эксперта, ключевую роль играет правильное место в системе — как для самих партнёров, так и для их отношений. И важно понимать, что секс должен присутствовать исключительно между партнёрами. Евгения Павловская Эксперт в области системного подхода к жизни

"И мужчина, и женщина вступают в отношения одновременно, то есть в одно время входят в систему, поэтому они равны", — продолжает эксперт. И поясняет потом свою мысль дальше, говоря, что с точки зрения системного подхода к отношениям возлюбленные словно стоят на одной линии, при этом у каждого из них есть свои обязанности. Это и есть схема 1+1=11, когда вместе партнёры дают этому миру больше, чем могли бы поодиночке. Проблемы в паре, в том числе и с сексом, начинаются тогда, когда кто-то уходит "выше" или "ниже" этой самой линии. В таком случае начинаются детско-родительские отношения, происходит путаница ролей.

Очень часто один из партнёров уходит на место "родителя" и начинает воспитывать свою вторую половину: предъявлять претензии, учить, как надо, указывать на неправильные поступки, плохой характер и так далее. Евгения Павловская Эксперт в области системного подхода к жизни

Есть и другая сторона медали, когда одна из половинок уходит на место "ребёнка", постоянно что-то требует и находится в позиции "дай", ждёт, что все проблемы решат за него, не берёт на себя ответственность за свои поступки и решения.

Детская или родительская позиция: как партнёры в паре играют чужие роли и что из этого вытекает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Voyagerix

"Если в паре нет секса, значит, либо идёт компенсация где-то на стороне, либо присутствует нарушение ролей в системе — отсюда негативные эмоции, нересурсное состояние, отсутствие энергии, хроническая усталость", — поясняет специалист. Все эти "симптомы" — показатель, что в отношениях есть элемент зависимости и кто-то выступает в родительской позиции, а кто-то — в детской. А с родителями/с детьми не спят. Поэтому и получается, что постоянно находятся какие-то причины для отказа от близости, а это — сигнал о системной ошибке.

При этом очень важно понимать, что в отсутствии секса в паре, его нежелании или отсутствии удовольствия партнёр не виноват, нужно искать причину в себе и начинать с себя. Если женщина больше не испытывает влечения к своему мужчине, это означает одно — он не на своём месте. Скорее всего, супруг или бойфренд выступает в роли "сына", или "отца", или же "подружки". И здесь дело в женщине, это она поставила его в другую позицию.

То же самое происходит, когда мужчина не испытывает влечения к своей женщине. Скорее всего, в этом случае она выступает в роли "мамы", а с мамами не спят. Евгения Павловская Эксперт в области системного подхода к жизни

Так почему же люди в паре часто уходят со своего места? Все дело в ожиданиях. Каждый вступает в отношения с определённым набором установок, взятых из семьи, от родителей. При этом и мужчина, и женщина хотят и ждут друг от друга, чтобы они вели себя так, как было принято в их семьях, потому что другого примера отношений у них никогда не было. Со слов эксперта, уже на этом этапе начинаются конфликты. "А дальше собственные представления об "идеале". Все когда-то читали книги, смотрели фильмы и представляли, каким должен быть партнёр, как он должен любить, каким он должен быть в постели. Столкнувшись с реальностью, "идеальная" картинка рушится", — говорит Павловская.

Почему в отношениях и сексе важно развиваться, что будет, если остановиться на месте и забить? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Ещё одна причина отсутствия секса в паре — это состояние, когда возлюбленные не работают над своими отношениями, над сексуальностью и не хотят развиваться. Отношения, в том числе и интимные, — это тоже работа, и нужно вкладываться в себя и прокачивать свою сексуальность.

Очень редко партнёры говорят друг с другом о сексе и действуют интуитивно, думая, что так будет хорошо. Очень важно понимать, что данные от рождения мужское и женское начала нуждаются в постоянной подпитке. Евгения Павловская Эксперт в области системного подхода к жизни