Эти 5 цитат писателей про мужскую измену откроют вам глаза на их природу "ходить налево" Мужья всегда изменяли женщинам. Но в XXI веке дамы воспринимают это особенно болезненно — плачут и истерят. Life.ru приводит гениальные цитаты писателей о мужской неверности, которые научат правильно реагировать, если с вами произошла такая неприятная ситуация. 29 мая, 14:00 Вся правда про мужские измены: зачем мужья так поступают и как их оправдывают писатели. Обложка © Коллаж © Life.ru, © Wikipedia / Georges Biard, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / martaketro, © VK / Януш Леон Вишневский OFFICIAL

Многие писатели крайне негативно относились к мужской неверности. Они считали, что "ходить налево", предавая свою возлюбленную, нельзя. Такие тезисы они доносили миру через персонажей книг. Там же поэты и прозаики давали женщинам советы, как вести себя в случае неверности партнёра. Какие цитаты писателей научат вас правильно относиться к неверности мужчины и облегчат душевную боль?

1. О том, кому хуже от того, что измена произошла

Под своей цитатой писательница Марта Кетро подразумевала, что измена — не повод для грусти, а подарок судьбы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / martaketro

Автор имеет в виду, что если мужчина изменил, то не нужно жалеть и переживать об этом. Хорошо, что так произошло, ведь ветреного человека удалось вывести на чистую воду достаточно рано, пока отношения не зашли слишком далеко. Вы вряд ли мечтали связать жизнь с тем, кто долгие годы будет постоянно изменять и жить на две семьи, поэтому за случившееся нужно благодарить высшие силы. В этой ситуации проигрывает только тот, кто "пошёл налево".

2. О том, кому хуже в случае мужской измены — жене или любовнице

Так звучит цитата одного из самых известных американских писателей – Джона Апдайка в книге "Террорист". Фото © Wikipedia / Gotfryd Bernard

Если узнали о неверности супруга, то можете позлорадствовать. Есть только один человек, которому сейчас хуже вас, — любовница. Вы до определённого момента не знали, что партнёр "ходит налево". В это же время его пассия прекрасно понимала, что он лгун и изменяет ей с вами.

Более того, в цитате писатель мог иметь в виду, что у любовниц низкая самооценка. Как можно знать, что любимый человек каждый день ложится с супругой в одну кровать, занимается с ней любовью, и всё равно продолжать отношения? Поэтому судьба и так уже наказала ту даму, которая уводит у вас мужчину.

3. О том, стоит ли ревновать и прощать измену

Один из самых известных писателей мира – Януш Леон Вишневский рекомендовал относиться к измене спокойно, но не прощать того, кто её совершил. Фото © VK / Януш Леон Вишневский OFFICIAL

Во фразе персонажа книги скрыт глубокий смысл. Ревновать супруга бессмысленно. Нужно лишь обозначить ему свою позицию: "Общайся с кем хочешь, но, если "сходишь налево", мы разойдёмся". Мужчина будет бояться вас потерять. Но если всё же изменит, то нужно сдержать своё слово и бросить его. Также в цитате писатель между строк говорит, что неверность ни в коем случае нельзя прощать, иначе "походы налево" повторятся снова.

4. Про "нефизическую" измену

Цитаты великих литературных классиков про мужскую измену. Фото © VK / Януш Леон Вишневский OFFICIAL

Неверность — это не всегда только лишь физический контакт между мужчиной и женщиной. Если избранник рассказывает о своих достижениях и проблемах другой, не супруге, — это красный флаг. Как минимум ментально вы утратили связь с возлюбленным. Не исключено, что вскоре он "пойдёт налево" и физически. Нужно либо предпринимать какие-то меры, чтобы помириться, либо расставаться с человеком, раз вы ему больше не нужны.

5. Про то, есть ли верные мужчины

В цитате писателя Фредерика Бегбедера говорится, что все мужчины изменяют, но одни тайно, а другие явно. Фото © Wikipedia

Этими словами автор говорит, что ко всем мужчинам нужно относиться осторожно. У большинства из них быть неверным и засматриваться на других дам — в крови. Не исключено, что, какими бы хорошими ни были ваши отношения, в будущем избранник всё равно "сходит налево".

Впрочем, автор может быть и не прав. Есть много хороших мужчин, которые хранят верность супруге на протяжении всей жизни. Главное — научиться их находить. Есть только один человек, который отлично понимает природу отношений между мужчиной и женщиной. Ранее Life.ru писал про пять глубоких цитат Эриха Марии Ремарка о любви, от которых пойдут мурашки по коже.

Авторы Никита Фартов