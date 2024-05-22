Не знаете, где искать настоящее счастье? Ответ уже давно дал Омар Хайям

Хайям родился в Нишапуре, современном Иране, в 1048 году. Он был многогранным учёным: его интересы охватывали математику, астрономию, философию и литературу. Но именно "Рубаи" сделали его известным на весь мир, даже спустя столетия. В своих коротких стихах Хайям затрагивал вечные темы: жизнь, смерть, любовь... Как раз одну из его работ мы сегодня обсудим, ведь она способна ответить, пожалуй, на самый главный вопрос в жизни любого человека.

Мудрость Хайяма о счастье

Омар Хайям объяснил, как найти счастье. Фото © Шедеврум

Одно из самых известных рубаи Хайяма звучит так: "Я спросил у мудрейшего: "Что ты извлёк

Из своих манускриптов?" — Мудрейший изрёк:

"Счастлив тот, кто в объятиях красавицы нежной

По ночам от премудрости книжной далёк!"

Простые на первый взгляд слова содержат в себе глубокую истину. Хайям утверждает, что истинное счастье не в знаниях или материальном благополучии. Оно в нежности и близости с любимым человеком. В те моменты, когда мы отрываемся от забот и наслаждаемся простой радостью.

Счастье в простых вещах — цитаты Омара Хайяма о поиске смысла жизни

Мудрость Омара Хайяма: в чём секрет счастья. Фото © Shutterstock / Shutterstock AI Generator

Слова Хайяма напоминают, что источник счастья часто находится в самых обыденных вещах. В объятиях любимого, в тишине природы, в моментах покоя. Чтобы почувствовать эту благодать, нужно ценить настоящие мгновения, не упуская радость из-за суеты.

Мудрость Хайяма учит нас находить счастье здесь и сейчас, не откладывать его на потом. Важно наслаждаться моментами жизни, ведь они и составляют наше настоящее. Но как научить себя наслаждаться этими моментами? Это уже другой вопрос.

Осознанность — ключ к счастью

Где искать настоящее счастье? Ответ у Омара Хайяма — лучшая цитата о смысле жизни. Фото © Кандинский

Хайям призывает нас быть осознанными, присутствовать в моменте. Благодать рядом, но мы часто её не замечаем, занятые проблемами и стремлениями. Чтобы найти счастье, нужно научиться видеть и ценить то, что у нас уже есть.