На эти 9 вопросов из школьной программы СССР без запинок отвечали все, а "жертвы ЕГЭ" не смогут В Советском Союзе образование было одним из самых сильных в мире. Вопросы к экзамену в те времена составляли чуть более сложные, чем сейчас. Life.ru предлагает проверить, насколько хорошо вы помните программу времён СССР. 22 мая, 14:00 На эти простые вопросы знал ответ каждый школьник СССР, а современные дети полезут в "Гугл" за подсказкой. А вам слабо ответить верно? Обложка © ТАСС / Владимир Межевич

В Советском Союзе школьников учили лучше. Детям давали всесторонние и глубокие знания. Вопросы для билетов на экзамены составляли непростые, с подковыркой, но многие учащиеся на них с лёгкостью отвечали. Проверьте знания, логику и напрягите память — сможете ли вы правильно ответить на эти девять хитрых вопросов из школьной программы СССР?

1. Кто сочинил свадебный марш?

Ответить на вопрос к экзамену несложно, поскольку имя композитора на слуху. Фото © ТАСС / А. Переход

Советским детям в вопросе, вынесенном на экзамен, предлагали выбрать один из четырёх вариантов: Шуберт, Вивальди, Моцарт или Мендельсон. Автором хита всех свадеб был легендарный композитор из Германии Феликс Мендельсон.

2. Отпечатки какого животного идентичны человеческим?

Школьники СССР могли дать лишь один ответ на этот вопрос, вынесенный на экзамен. Им нужно было выбрать правильный ответ среди обезьяны, коалы, кенгуру или панды. Правильный ответ — сумчатое млекопитающее коала.

3. С кем римляне устраивали Пунические войны и сражались 118 лет — с 264-й по 146 год до нашей эры?

Учащимся школ Советского Союза во время ответа на вопрос к экзамену предлагали выбрать одну из четырёх стран, которую в тех конфликтах Рим всё же одолел. Среди вариантов были Спарта, Египет, Карфаген, Македония. Правильный ответ — финикийское государство Карфаген, которое в древние времена находилось в северной части Африки (там, где сейчас Тунис).

4. Что Магеллан в своей жизни никогда не совершал?

В список вопросов на экзамен эта загадка попала не просто так. Многие путают подвиги Магеллана. Фото © Wikipedia / Портрет работы неизвестного художника XVII века.

Школьники СССР должны были дать правильный ответ на вопрос экзамена, выбрав его из четырёх вариантов: Обогнул земной шар.

Был пажом королевы.

Родился в Португалии.

Командовал парусником "Тринидад".

Правильный ответ на этот вопрос — первый вариант. Португальский и испанский мореплаватель Фернан Магеллан не огибал земной шар во время своих путешествий.

5. Что из четырёх вариантов не считается полезным ископаемым?

Чтобы ответить на такой каверзный вопрос на экзамене, советским школьникам нужно было выбрать один из следующих вариантов — газ, бронза, песок и гранит. Даём вам ровно пять секунд, чтобы вы сами догадались или вспомнили ответ. Правильный ответ — второй. Бронза не является полезным ископаемым. Это особый сплав из нескольких металлов, в том числе меди.

6. Чью роль в произведении братьев Гримм "О рыбаке и его жене" примерила супруга рыбака?

Ответ на вопрос экзамена дать было сложно, поскольку супруга рыбака просила у камбалы, исполняющей желания, превратить её и в королеву, и в императрицу. Фото © Wikipedia / Alexander Zick

Ученикам школ Советского Союза предлагали дать ответ на вопрос, чью роль в произведении братьев Гримм "О рыбаке и его жене" примерила супруга рыбака, выбрав один из нескольких вариантов: архиепископа, кардинала, папы римского или митрополита.

Правильный ответ — третий. Помимо того, супруга рыбака просила у камбалы превратить её в королеву и императрицу.

7. На сколько чёртова дюжина больше обычной?

В вопросе, вынесенном на экзамен, школьниками предлагали четыре варианта ответа: они равны, на 1, на 2 и на 3. Правильный ответ — второй. Дюжина — мера счёта однородных предметов, равная двенадцати. Чёртова дюжина — это, соответственно, 13.

8. Какое слово пропущено во фразе из произведения "Евгений Онегин" Александра Пушкина?

Вопрос для экзаменационного билета в СССР был сложным, поскольку не все запоминали столь мелкие детали при чтении книг. Фото © Wikipedia / Илья Ефимович Репин

Цитата в вопросе из билета на экзамене звучала так: "Он из Германии ... привёз учёности плоды". Вариантов ответа, как всегда, было четыре: желанной, опасной, туманной, богатой. Правильный ответ — третий.

9. Что из четырёх вариантов растёт быстрее других?

В одном из вопросов на экзаменах советским школьникам предлагали выбрать самое быстрорастущее растение среди представленных вариантов: пальма, осока, камыш и бамбук.

Правильный ответ — последний. Скорость роста бамбука — около двух–трёх сантиметров в час. Всего за шесть недель он вырастает до 18–22 метров.

А на сколько вопросов из представленных вы смогли ответить правильно и без наших подсказок? Как думаете, современные школьники, готовящиеся к ЕГЭ, смогли бы ответить хотя бы на половину? Кстати, в Союзе всё будто и правда было сильнее заточено под развитие интеллекта граждан. Стоит вспомнить популярную телевикторину, на которой даже знатоки СССР не всегда знают ответы на каверзные вопросы. Life.ru как раз писал, на какой удивительный вопрос из "Что? Где? Когда?" не смогли ответить "уважаемые знатоки". А вы сможете?

Авторы Никита Фартов