6 легендарных комедий СССР, шутки которых заставят вас хохотать даже в XXI веке Советские фильмы любили за ярких персонажей и интересный сюжет. Большинство из них появились на больших экранах в середине прошлого века, но заставят вас смеяться даже сейчас. Life.ru рассказывает, какие легендарные комедии можно пересмотреть уже сегодня вечером. 20 мая, 15:30 Лучшие советские комедии, смысл которых актуален и сегодня. Обложка © "Бриллиантовая рука" (1968), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Лучшие советские комедии смотрели во всех уголках СССР. Они были профессиональными со всех точек зрения. Внимание зрителей притягивали харизматичные актёры, яркие персонажи и, конечно, смешные шутки, комичные ситуации. Какие картины обязательно нужно пересмотреть уже в ближайшее время?

1. "Иван Васильевич меняет профессию"

Советская комедия вышла в 1973 году и сразу начала бить рекорды проката. Фото © "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Одна из лучших комедий СССР появилась на больших экранах в 1973 году. Сюжет разворачивается вокруг изобретателя по имени Шурик, который сделал настоящую машину времени. В ходе одного из экспериментов ситуация вышла из-под контроля, и в Москву времён Советского Союза попал настоящий Иван Грозный. При этом управдом из СССР Иван Бунша, похожий внешностью на великого царя, перемещается во времена царской России.

2. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Эту советскую комедию в СССР посмотрели 69,6 млн человек. Фото © "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Советский фильм-комедия вышел на большие экраны в 1965 году. Он запомнился зрителям яркими персонажами, которые попадали в нелепые истории, а особенно местными "злодеями" — Трусом, Балбесом и Бывалым. Кстати, Life.ru писал о том, как этих героев звали на самом деле. Из-за искромётного юмора и ярких, харизматичных актёров картину в СССР посмотрели очень многие. Суммарно в кинотеатры на неё сходили 69,6 млн человек.

3. "Бриллиантовая рука"

А вы знали, что советскую комедию снимали в азербайджанском Баку? Фото © "Бриллиантовая рука" (1968), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Советский фильм вышел на большие экраны в 1968 году. Сюжет разворачивается вокруг гражданина СССР Семёна Горбункова. Он едет за границу в рамках круиза по морю. Потом главный герой сталкивается с группой контрабандистов, которые подумали, что он занимается нелегальной перевозкой товаров за границу, поэтому накладывают ему на руку гипс, в котором спрятаны люксовые драгоценности.

Все действия, согласно сюжету, разворачиваются в турецком городе Стамбуле. Однако съёмки проводили в азербайджанском Баку. Поэтому зрители одной из лучших советских комедий смогут насладиться не только искромётным юмором, но и красотой этой переднеазиатской страны (которая в тот момент была в составе СССР).

4. "Джентльмены удачи"

Для съёмок в этой комедии СССР актёру, сыгравшему главного героя, рисовали временные татуировки, чтобы он был похож на преступника. Фото © "Джентльмены удачи" (1971), режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Один из лучших советских фильмов появился на больших экранах в 1971 году. Сюжет разворачивается вокруг руководителя детского сада Трошкина, который практически на 100% похож на криминального авторитета Доцента. Однажды сотрудники милиции просят воспитателя внедриться в бандитскую среду.

Чтобы Трошкин был похож на настоящего преступника, режиссёр рисовал актёру Евгению Леонову, сыгравшему его, временные "криминальные" татуировки. Внимательным зрителям советской комедии наблюдать за наколками было особенно смешно, ведь нередко происходили киноляпы. В разных кадрах партаки перекочёвывали с одной части тела на другую.

5. "Кавказская пленница"

Лучший советский фильм вышел в 1966 году. Главных героев картины Шурика и Нину до сих пор любят россияне. Фото © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Советский фильм-комедия покорил большие экраны в 1966 году. Сюжет разворачивается вокруг Шурика, который поехал в экспедицию на Кавказ. По ошибке он оказывается в довольно неприятной истории — участвует в похищении девушки-красавицы Нины. Зрители легендарной комедии смеялись каждую секунду, поскольку юмор был искромётный и, что самое главное, добрый.

6. "12 стульев"

Один из лучших советских фильмов в СССР посмотрели 39,3 млн человек. Фото © "12 стульев" (1971), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф / Kinopoisk

Не очень известная, но смешная советская комедия появилась на больших экранах в 1971 году. История разворачивается вокруг Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова.

Авантюристы пускаются на поиски особого стула, в котором хранятся драгоценности. Попутно они оказываются в смешных и нелепых ситуациях. Персонажи, история и искромётные шутки настолько полюбились советским гражданам, что картину посмотрели аж 39,3 млн человек.

Авторы Никита Фартов