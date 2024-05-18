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5 глубоких цитат Эриха Марии Ремарка о любви, от которых пойдут мурашки по коже

Эрих Мария Ремарк — гениальный писатель, который подарил миру огромное количество легендарных книг о любви и отношениях. Life.ru рассказывает, в чём скрытый смысл его фраз про отношения.

18 мая, 17:00

Hydrosad.ru

Ремарк хоть и писал ещё в прошлом веке, но его произведения и мысли актуальны до сих пор. Во многих гениальных фразах писателя скрыт тайный смысл, который способен разгадать не каждый. Какие тайные послания будущим поколениям про любовь оставил этот великий автор?

1. О ссорах в отношениях

Цитата Ремарка гласит, что, если в отношениях нет ссор, значит, партнёры потеряли друг к другу интерес. Фото © ТАСС / DPA / Bruechmann

Цитата Ремарка гласит, что, если в отношениях нет ссор, значит, партнёры потеряли друг к другу интерес. Фото © ТАСС / DPA / Bruechmann

"Я, между прочим, ссорился с каждой. Когда нет ссор, значит, всё скоро кончится", — говорил Эрих Мария Ремарк.

Автор имел в виду, что в каждых отношениях должны быть ссоры. Они показатель, что люди хотят решить появившиеся проблемы и продолжить быть вместе. В цитате Ремарк также призывает опасаться ситуации, когда с человеком перестали происходить конфликты. Если никому ничего не хочется выяснять, значит, интерес друг к другу угас настолько сильно, что даже ссориться лишний раз лень.

2. О том, как определить, что отношения удачные

"Что может дать один человек другому, кроме капли тепла? И что может быть больше этого?" — вопрошал легендарный писатель.

Великая цитата Эриха Марии Ремарка подразумевает, что не нужно искать человека, который в отношениях даст вам определённую материальную вещь. Счастье принесёт только тот, кто способен спровоцировать бабочек в животе, дать надежду и чувство уверенности в себе. Если такой человек появился в жизни, то отношения сложатся удачно.

3. О дружбе после расставания

Цитата Эриха Марии Ремарка гласит, что после расставания лучше не оставаться друзьями. Фото © ТАСС / DPA / PHOTAS

Цитата Эриха Марии Ремарка гласит, что после расставания лучше не оставаться друзьями. Фото © ТАСС / DPA / PHOTAS

"Остаться друзьями?.. Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец", — так звучит мудрая цитата Ремарка.

Автор подразумевал, что не нужно соглашаться с бывшим партнёром на дружбу после расставания. Такие отношения всегда заканчиваются плохо, поскольку после расхода один будет продолжать любить другого. Ему будет больно смотреть, как бывший избранник выстраивает отношения с другим человеком. Если уж принято решение расстаться, то делать это нужно полноценно, полностью переставая общаться, без полумер.

4. О влиянии любви на мужчин

"Женщина от любви умнеет, а мужчина теряет голову", — говорил Эрих Мария Ремарк.

Автор подразумевал, что любовь на всех действует по-разному. Женщин она окрыляет, даёт возможность лучше думать и быть эффективной в повседневных делах. На мужчин новые отношения влияют гораздо "хуже". Когда они влюбляются, то забывают обо всех делах. Их мысли заняты только избранницей, и это продолжается несколько месяцев. В цитате Ремарк также мог иметь в виду, что мужчинам нужно контролировать свои эмоции даже в том случае, если они очень сильные.

5. О том, как нужно относиться к женщине

Согласно цитате Эриха Марии Ремарка, с женщиной нужно быть вместе до тех пор, пока она вызывает у мужчины глубокие чувства и желание боготворить её. Фото © ТАСС / DPA

Согласно цитате Эриха Марии Ремарка, с женщиной нужно быть вместе до тех пор, пока она вызывает у мужчины глубокие чувства и желание боготворить её. Фото © ТАСС / DPA

"Женщин следует либо боготворить, либо оставлять. Всё прочее — ложь", — говорил великий писатель.

В этой цитате Эриха Марии Ремарка имеется в виду, что быть рядом с женщиной нужно до тех пор, пока она вызывает восхищение. Но если чувства охладевают, то такие отношения не достойны существования. Женщины заслуживают только того, чтобы их боготворили, а другие варианты — полумеры, которые не пойдут на пользу отношениям.

Были и другие великие философы, которые говорили крайне мудрые вещи. Ранее Life.ru писал про семь гениальных цитат Омара Хайяма про дружбу, написанных 1000 лет назад, но актуальных даже сегодня.

Авторы
Никита Фартов
Никита Фартов
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