5 глубоких цитат Эриха Марии Ремарка о любви, от которых пойдут мурашки по коже Эрих Мария Ремарк — гениальный писатель, который подарил миру огромное количество легендарных книг о любви и отношениях. Life.ru рассказывает, в чём скрытый смысл его фраз про отношения. 18 мая, 17:00 Hydrosad.ru

Ремарк хоть и писал ещё в прошлом веке, но его произведения и мысли актуальны до сих пор. Во многих гениальных фразах писателя скрыт тайный смысл, который способен разгадать не каждый. Какие тайные послания будущим поколениям про любовь оставил этот великий автор?

1. О ссорах в отношениях

Цитата Ремарка гласит, что, если в отношениях нет ссор, значит, партнёры потеряли друг к другу интерес. Фото © ТАСС / DPA / Bruechmann

"Я, между прочим, ссорился с каждой. Когда нет ссор, значит, всё скоро кончится", — говорил Эрих Мария Ремарк.

Автор имел в виду, что в каждых отношениях должны быть ссоры. Они показатель, что люди хотят решить появившиеся проблемы и продолжить быть вместе. В цитате Ремарк также призывает опасаться ситуации, когда с человеком перестали происходить конфликты. Если никому ничего не хочется выяснять, значит, интерес друг к другу угас настолько сильно, что даже ссориться лишний раз лень.

2. О том, как определить, что отношения удачные

"Что может дать один человек другому, кроме капли тепла? И что может быть больше этого?" — вопрошал легендарный писатель.

Великая цитата Эриха Марии Ремарка подразумевает, что не нужно искать человека, который в отношениях даст вам определённую материальную вещь. Счастье принесёт только тот, кто способен спровоцировать бабочек в животе, дать надежду и чувство уверенности в себе. Если такой человек появился в жизни, то отношения сложатся удачно.

3. О дружбе после расставания

Цитата Эриха Марии Ремарка гласит, что после расставания лучше не оставаться друзьями. Фото © ТАСС / DPA / PHOTAS

"Остаться друзьями?.. Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец", — так звучит мудрая цитата Ремарка.

Автор подразумевал, что не нужно соглашаться с бывшим партнёром на дружбу после расставания. Такие отношения всегда заканчиваются плохо, поскольку после расхода один будет продолжать любить другого. Ему будет больно смотреть, как бывший избранник выстраивает отношения с другим человеком. Если уж принято решение расстаться, то делать это нужно полноценно, полностью переставая общаться, без полумер.

4. О влиянии любви на мужчин

"Женщина от любви умнеет, а мужчина теряет голову", — говорил Эрих Мария Ремарк.

Автор подразумевал, что любовь на всех действует по-разному. Женщин она окрыляет, даёт возможность лучше думать и быть эффективной в повседневных делах. На мужчин новые отношения влияют гораздо "хуже". Когда они влюбляются, то забывают обо всех делах. Их мысли заняты только избранницей, и это продолжается несколько месяцев. В цитате Ремарк также мог иметь в виду, что мужчинам нужно контролировать свои эмоции даже в том случае, если они очень сильные.

5. О том, как нужно относиться к женщине

Согласно цитате Эриха Марии Ремарка, с женщиной нужно быть вместе до тех пор, пока она вызывает у мужчины глубокие чувства и желание боготворить её. Фото © ТАСС / DPA

"Женщин следует либо боготворить, либо оставлять. Всё прочее — ложь", — говорил великий писатель.

В этой цитате Эриха Марии Ремарка имеется в виду, что быть рядом с женщиной нужно до тех пор, пока она вызывает восхищение. Но если чувства охладевают, то такие отношения не достойны существования. Женщины заслуживают только того, чтобы их боготворили, а другие варианты — полумеры, которые не пойдут на пользу отношениям.

Были и другие великие философы, которые говорили крайне мудрые вещи. Ранее Life.ru писал про семь гениальных цитат Омара Хайяма про дружбу, написанных 1000 лет назад, но актуальных даже сегодня.

Авторы Никита Фартов