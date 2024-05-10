Ещё 1000 лет назад поведал правду: 7 лучших цитат Омара Хайяма про дружбу

Омар Хайям, персидский поэт, философ и математик, живший в XI–XII веках. Он известен своими глубокими и мудрыми стихами, которые ещё 1000 лет назад были актуальными. Уже в древности все, кто сталкивался с творчеством поэта, отмечали его невероятную, божественную мудрость. Многие даже считали Омара Хайяма не просто поэтом, а посланником Бога на земле. Не просто так философ изрекал такие правильные мысли.

Многие из строк знаменитого поэта древности актуальны до сих пор, в читателях его мысли и рассуждения вызывают отклик. Работы Омара Хайяма, включая знаменитые рубаи, обращены к различным аспектам человеческого существования и выражают проникновенные рассуждения о любви, жизни, смерти, дружбе и духовности.

Почему стихи персидского поэта актуальны до сих пор? Весь секрет в мудрости Омара Хайяма. Фото © Wikipedia / Adelaide Hanscom Leeson

Омар Хайям изучал мир вокруг себя, обращал внимание на человеческую природу, на вечные вопросы смысла жизни и бытия. Его стихи содержат мудрость и философские размышления, которые не теряют своей ценности со временем. Казалось бы, как поэт, живший более 100 лет назад, может говорить о проблемах людей современности? Однако из-за того, что Омар Хаям обращается к глубоким человеческим чувствам и эмоциям, которые не меняются в зависимости от эпохи, персидский философ становится поистине бессмертным источником смысла жизни.

1. Путями поисков ты, разум мой, идёшь / И по сто раз на дню твердить не устаёшь: / "Цени мгновение общения с друзьями! /Ты — луг! Но скошенный. Опять не прорастёшь!"

2. Имей друзей поменьше, не расширяй их круг. / И помни: лучше близкий, вдали живущий друг. / Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг. / В ком видел ты опору, врага увидишь вдруг.

3. Настоящий друг — это человек, который выскажет тебе в глаза всё, что о тебе думает, а всем скажет, что ты — замечательный человек.

4. Чем за общее счастье без толку страдать — / Лучше счастье кому-нибудь близкому дать. / Лучше друга к себе привязать добротою, / Чем от пут человечество освобождать.

5. Понял я: одиночество лучше друзей, / Чтоб не видеть добра или зла у людей, / Чтобы строго в своей же душе разобраться — / Лишь затем для людей быть меж строгих судей.

6. Поменьше в наши дни имей друзей, простак, / Будь на признания скуп, не слушай льстивых врак. / А погляди с умом — и ты увидишь сразу: / Тот, кому верил ты, — он твой предатель, враг!

7. Когда вы за столом, как тесная семья, / Опять усядетесь — прошу вас, о, друзья, / О друге вспомянуть и опрокинуть чашу / На месте, где сидел средь вас, бывало, я.

Омар Хайям говорил о вечности, о времени, о важности настоящего момента и о том, что жизнь — это ценный дар, которым стоит дорожить. Его строки поражают своей простотой, ясностью и стремлением к истине. Так же просто о сложном легендарный персидский поэт говорил о дружбе, раскрывая настоящий смысл отношений между людьми.

Цитаты Омара Хайяма про дружбу: вот как надо строить отношения с людьми. Фото © Wikipedia