Опрос показал разницу в отношении ко Дню Победы среди молодых и пожилых россиян
Опрос: 93,5% россиян всех возрастов знают, каковы истоки Дня Победы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Свыше 90% россиян всех возрастных категорий знают, каковы истоки Дня Победы как праздника. При этом более половины опрошенных считают, что главный смысл 9 Мая — проявить почтение к памяти предков и традициям. Об этом говорят данные опроса, который в преддверии праздника провёл среди граждан России аналитический центр Feedback, результаты есть в распоряжении Life.ru.
Знают, о чём праздник
За малым исключением, большинство респондентов (93,5%) знают, каковы истоки праздника. При этом разброс между ответами молодых и зрелых участников опроса очень небольшой: о том, что дату выбрали в честь дня победы в Великой Отечественной войне, заявил 91% участвовавших в опросе представителей молодёжи против 96% более взрослых респондентов.
Парад Победы на Красной площади 9 Мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
7% молодых отметили выражение уважения всем русским солдатам, участвовавшим в различных войнах. Среди взрослых респондентов этот вариант ответа набрал лишь 4% голосов. Лишь 1% молодых опрошенных выбрал победу в Курской дуге, старшее население этому варианты не отдало голоса вовсе. Из таких показателей можно сделать вывод о том, что праздник очень важен для граждан России, и о том, что в стране выстроена грамотная работа по информированию населения о предтечах этого торжества.
С чем ассоциируют
Самой популярной ассоциацией с этим праздником, по мнению опрошенных, является чувство гордости за Отечество. Этот ответ набрал 80% голосов молодёжи и 81% у старшего поколения. При этом результаты других ответов значительно различаются. Например, у людей постарше 74% набрала ассоциация с победой над фашизмом, а у молодых участников опроса за неё проголосовали только 57%.
Зато ответ "Родина" набрал у них 61%, тогда как среди людей постарше такой ответ выбрали 53% респондентов. При этом в том, что одним из символов праздника являются ветераны, обе категории уверены в равной степени (66%). Кроме того, абсолютно все опрошенные ассоциируют 9 Мая с каким-либо символом, что показывает чётко выстроенную систему образов, связанных с этим великим днём.
Парад Победы на Красной площади 9 Мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Какой символ
Дню Победы и впрямь свойственна своя уникальная символика. Большая часть респондентов всех возрастов считает, что главный символ этого праздника — георгиевская ленточка (46% у молодых, 49% среди опрошенных постарше). Второе место занимает Вечный огонь (18% в обеих категориях). Третье место делят Знамя Победы (18% у старших, 11% у младших) и военная тематика (11% у младшего поколения и 5% у старшей аудитории).
Как празднуют и как поздравляют
Большая часть опрошенных из обеих категорий 9 Мая смотрят Парад Победы или посещают его (74% взрослых и 71% молодёжи). Многие в этот день возносят цветы к мемориалам или Вечному огню и поздравляют ветеранов. Также популярны и военные фильмы, но их больше предпочитают смотреть взрослые, чем молодые: 55% против 51%.
67% взрослых в этот день рассылают близким поздравительные открытки в социальных сетях, тогда как среди молодых респондентов так делают только 43%. Это можно объяснить разницей поколений: более старшие респонденты ещё до появления мессенджеров обменивались открытками. При этом подарки и текстовые поздравления стали более предпочтительными способами поздравления у младшего поколения: 37% против 31% и 40% против 39% соответственно.
Парад Победы на Красной площади 9 Мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В целом присутствует тенденция, в рамках которой молодые люди не видят особого смысла поздравлять с Днём Победы именно через мессенджеры, чуть больше четверти опрошенных (27%) вообще так не делают. При этом среди взрослых респондентов этот ответ набрал лишь 15%.
В чём видят смысл
Что касается смысла праздника, то тут схожи обе группы опрошенных: значительное количество участников исследования убеждены, что в этот день россиянам нужно отдать дань памяти предкам и традициям (70% старших и 63% молодых). На втором месте — гарантии безопасности и уверенность в завтрашнем дне (20% у молодёжи и 18% у старшего поколения). А на третьем месте смысл Дня Победы, как демонстрации силы — такую суть в нём видят 17% молодых участников опроса и 12% взрослых.
Вчера в Москве прошёл Парад Победы, в котором приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны специальной военной операции (СВО). Колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади присутствовали президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. А вечером, когда стемнело, небо над российской столице озарил праздничный салют.