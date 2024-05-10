Опрос показал разницу в отношении ко Дню Победы среди молодых и пожилых россиян

Свыше 90% россиян всех возрастных категорий знают, каковы истоки Дня Победы как праздника. При этом более половины опрошенных считают, что главный смысл 9 Мая — проявить почтение к памяти предков и традициям. Об этом говорят данные опроса, который в преддверии праздника провёл среди граждан России аналитический центр Feedback, результаты есть в распоряжении Life.ru.

Знают, о чём праздник

За малым исключением, большинство респондентов (93,5%) знают, каковы истоки праздника. При этом разброс между ответами молодых и зрелых участников опроса очень небольшой: о том, что дату выбрали в честь дня победы в Великой Отечественной войне, заявил 91% участвовавших в опросе представителей молодёжи против 96% более взрослых респондентов.

Парад Победы на Красной площади 9 Мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

7% молодых отметили выражение уважения всем русским солдатам, участвовавшим в различных войнах. Среди взрослых респондентов этот вариант ответа набрал лишь 4% голосов. Лишь 1% молодых опрошенных выбрал победу в Курской дуге, старшее население этому варианты не отдало голоса вовсе. Из таких показателей можно сделать вывод о том, что праздник очень важен для граждан России, и о том, что в стране выстроена грамотная работа по информированию населения о предтечах этого торжества.

С чем ассоциируют

Самой популярной ассоциацией с этим праздником, по мнению опрошенных, является чувство гордости за Отечество. Этот ответ набрал 80% голосов молодёжи и 81% у старшего поколения. При этом результаты других ответов значительно различаются. Например, у людей постарше 74% набрала ассоциация с победой над фашизмом, а у молодых участников опроса за неё проголосовали только 57%.

Зато ответ "Родина" набрал у них 61%, тогда как среди людей постарше такой ответ выбрали 53% респондентов. При этом в том, что одним из символов праздника являются ветераны, обе категории уверены в равной степени (66%). Кроме того, абсолютно все опрошенные ассоциируют 9 Мая с каким-либо символом, что показывает чётко выстроенную систему образов, связанных с этим великим днём.

Парад Победы на Красной площади 9 Мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Какой символ

Дню Победы и впрямь свойственна своя уникальная символика. Большая часть респондентов всех возрастов считает, что главный символ этого праздника — георгиевская ленточка (46% у молодых, 49% среди опрошенных постарше). Второе место занимает Вечный огонь (18% в обеих категориях). Третье место делят Знамя Победы (18% у старших, 11% у младших) и военная тематика (11% у младшего поколения и 5% у старшей аудитории).

Как празднуют и как поздравляют

Большая часть опрошенных из обеих категорий 9 Мая смотрят Парад Победы или посещают его (74% взрослых и 71% молодёжи). Многие в этот день возносят цветы к мемориалам или Вечному огню и поздравляют ветеранов. Также популярны и военные фильмы, но их больше предпочитают смотреть взрослые, чем молодые: 55% против 51%.

67% взрослых в этот день рассылают близким поздравительные открытки в социальных сетях, тогда как среди молодых респондентов так делают только 43%. Это можно объяснить разницей поколений: более старшие респонденты ещё до появления мессенджеров обменивались открытками. При этом подарки и текстовые поздравления стали более предпочтительными способами поздравления у младшего поколения: 37% против 31% и 40% против 39% соответственно.

Парад Победы на Красной площади 9 Мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

В целом присутствует тенденция, в рамках которой молодые люди не видят особого смысла поздравлять с Днём Победы именно через мессенджеры, чуть больше четверти опрошенных (27%) вообще так не делают. При этом среди взрослых респондентов этот ответ набрал лишь 15%.

В чём видят смысл