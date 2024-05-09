Залпы в честь Великой Победы: Вечернее небо над Москвой озарил праздничный салют

Празднование Дня Победы в Москве завершилось грандиозным салютом: вечернее небо над российской столицей окрасилось в цвета российского флага. Life.ru публикует видео праздничного фейерверка.

Праздничный салют произвёл отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Московского военного округа. На протяжении 10 минут в небо было запущено 30 залпов: небо Москвы украсило более 9 тысяч фейерверочных изделий различных цветов более чем 50 видов.