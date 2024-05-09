Залпы в честь Великой Победы: Вечернее небо над Москвой озарил праздничный салют
В Москве состоялся праздничный салют в честь Дня Победы
Празднование Дня Победы в Москве завершилось грандиозным салютом: вечернее небо над российской столицей окрасилось в цвета российского флага. Life.ru публикует видео праздничного фейерверка.
В Москве состоялся праздничный салют в честь Дня Победы. Видео © Life.ru
Праздничный салют произвёл отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Московского военного округа. На протяжении 10 минут в небо было запущено 30 залпов: небо Москвы украсило более 9 тысяч фейерверочных изделий различных цветов более чем 50 видов.
Запуск салютов в 16 точках в Москве сопровождался 30 выстрелами из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.
Как сообщал Life.ru, 9 мая в Москве прошёл Парад Победы. В нём участвовало 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны специальной военной операции (СВО). Колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади присутствовали президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.
Life.ru