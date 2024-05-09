Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 19:30

Залпы в честь Великой Победы: Вечернее небо над Москвой озарил праздничный салют

В Москве состоялся праздничный салют в честь Дня Победы

Празднование Дня Победы в Москве завершилось грандиозным салютом: вечернее небо над российской столицей окрасилось в цвета российского флага. Life.ru публикует видео праздничного фейерверка.

В Москве состоялся праздничный салют в честь Дня Победы. Видео © Life.ru

Праздничный салют произвёл отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Московского военного округа. На протяжении 10 минут в небо было запущено 30 залпов: небо Москвы украсило более 9 тысяч фейерверочных изделий различных цветов более чем 50 видов.

Запуск салютов в 16 точках в Москве сопровождался 30 выстрелами из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru
Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru

Как сообщал Life.ru, 9 мая в Москве прошёл Парад Победы. В нём участвовало 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны специальной военной операции (СВО). Колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади присутствовали президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Интересное
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров