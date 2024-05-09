300 городов, 150 тысяч человек: В Минобороны подвели итоги празднования Дня Победы
Минобороны РФ: В мероприятиях в честь Дня Победы участвовало 90 тысяч военных
Военнослужащие, участвующие в Параде Победы 9 мая. Обложка © Life.ru
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, в этом году состоялись в более чем 300 городах и населённых пунктах РФ, в них участвовало свыше 150 тысяч человек, среди которых 90 тысяч — военные. Такие данные привели в Министерстве обороны России в четверг, 9 мая.
Техника на Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
"В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках было задействовано более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат", — добавили в пресс-службе ведомства.
Военнослужащие, участвующие в Параде Победы в Москве 9 мая. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
В Минобороны РФ уточнили, что военные парады в четверг прошли в том числе в городах-героях и тех, где дислоцируются штабы военных округов, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также штабы объединений. Торжественные мероприятия состоялись и на военных базах в городе Кант в Киргизии, Душанбе в Таджикистане, а также Сухуме (Абхазия) и Цхинвале (Южная Осетия). На 22:00 по местному времени назначен праздничный салют. Напомним, что ранее Минобороны РФ показало, как выглядел Парад Победы в Москве из кабины истребителя.
Триколор в небе над Красной площадью в Москве 9 мая. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
Как сообщал Life.ru, 9 мая в Москве прошёл Парад Победы. В нём участвовало 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны специальной военной операции (СВО). Колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади присутствовали президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.