300 городов, 150 тысяч человек: В Минобороны подвели итоги празднования Дня Победы

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, в этом году состоялись в более чем 300 городах и населённых пунктах РФ, в них участвовало свыше 150 тысяч человек, среди которых 90 тысяч — военные. Такие данные привели в Министерстве обороны России в четверг, 9 мая.

В Минобороны РФ уточнили, что военные парады в четверг прошли в том числе в городах-героях и тех, где дислоцируются штабы военных округов, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также штабы объединений. Торжественные мероприятия состоялись и на военных базах в городе Кант в Киргизии, Душанбе в Таджикистане, а также Сухуме (Абхазия) и Цхинвале (Южная Осетия). На 22:00 по местному времени назначен праздничный салют. Напомним, что ранее Минобороны РФ показало, как выглядел Парад Победы в Москве из кабины истребителя.