Минобороны показало, как выглядел Парад Победы в Москве из кабины истребителя
Министерство обороны России показало кадры Парада Победы на Красной площади в Москве, снятые из кабины истребителей. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.
Кадры воздушной части Парада Победы в Москве, снятые из кабины лётчиков. Видео © Telegram / Минобороны России
"В воздушной части парада пролетели самолёты пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", а также штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага", — говорится в описании к ролику.
Как уточнили в министерстве, все самолёты летели на высоте до 500 метров и на скорости 550 километров в час. На кадрах из кабин лётчиков видно, как воздушные суда приближаются к центру столицы и пролетают над Красной площадью.
Напомним, сегодня, 9 Мая, в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Их колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади были президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России