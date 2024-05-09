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9 мая, 14:08

Минобороны показало, как выглядел Парад Победы в Москве из кабины истребителя

Министерство обороны России показало кадры Парада Победы на Красной площади в Москве, снятые из кабины истребителей. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.

Кадры воздушной части Парада Победы в Москве, снятые из кабины лётчиков. Видео © Telegram / Минобороны России

"В воздушной части парада пролетели самолёты пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", а также штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага", говорится в описании к ролику.

Как уточнили в министерстве, все самолёты летели на высоте до 500 метров и на скорости 550 километров в час. На кадрах из кабин лётчиков видно, как воздушные суда приближаются к центру столицы и пролетают над Красной площадью.


Напомним, сегодня, 9 Мая, в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Их колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади были президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Десантники во время Парада Победы на Красной площади прокричали: "За Донбасс!"
Десантники во время Парада Победы на Красной площади прокричали: "За Донбасс!"
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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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