Минобороны показало, как выглядел Парад Победы в Москве из кабины истребителя

"В воздушной части парада пролетели самолёты пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", а также штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага", — говорится в описании к ролику.

Как уточнили в министерстве, все самолёты летели на высоте до 500 метров и на скорости 550 километров в час. На кадрах из кабин лётчиков видно, как воздушные суда приближаются к центру столицы и пролетают над Красной площадью.



