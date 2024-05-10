Им было по 20, а сейчас за 50: Как выглядят и чем занимаются 7 секс-бомб из 90-х

Эти модели не только воплотили в себе стандарты сексуальности десятилетия, но также внесли значительный вклад в мировую моду и поп-культуру. Их образы и стиль и по сей день влияют на индустрию моды и воспринимаются как символы сексуальности. Что стало с Памелой Андерсон, Даной Борисовой и другими знойными красотками, которым уже по полвека.

Памела Андерсон, 56 лет

Памела Андерсон отказалась от имплантов и косметики. Фото © Kinopoisk, Crfashionbook

Памела Андерсон считалась главным секс-символом США, а благодаря "Спасателям Малибу" её красота не оставила шансов и всему остальному миру. Модель снималась в журнале Playboy, кино, сериалах и том самом домашнем видео, которое до сих пор бьёт рекорды просмотров в Интернете.

У звезды было пять мужей, она воспитала двух сыновей. Сейчас Памела занимается проблемами экологии, ведёт кулинарное шоу и продолжает актёрскую карьеру. Фотосессии тоже никуда не делись, но теперь Памела снимается без макияжа и грудных имплантов.

Маша Распутина, 59 лет

Распутина изменилась до неузнаваемости. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masharasputina_official, © ТАСС / Вячеслав Парфёнов

Распутина прославилась благодаря разухабистой сибирской сексуальности, которой покорила российскую музыкальную сцену. Громкие скандалы певица тоже любила: у неё были конфликты с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачёвой, Игорем Крутым, Софией Ротару и другими звёздами первой величины.

Маша дважды выходила замуж и родила двух дочерей. Она продолжает заниматься музыкой и сниматься в телевизионных шоу. Звезда всё так же тщательно ухаживает за собой и не появляется на публике без сложного макияжа. В конце 2023-го она решила вернуть себе настоящее имя — Алла Агеева.

Кармен Электра, 52 года

Кармен Электра держит марку и в 50+ лет. Фото © Kinopoisk, YouTube / E! Entertainment

Судьба Электры во многом напоминает путь Андерсон. Она снималась в Playboy, увеличивала грудь, играла в "Спасателях Малибу". В сериале Кармен сменила саму Памелу и даже в личной жизни успела немного побыть ею: один из своих романов модель закрутила с бывшим мужем коллеги.

Кармен трижды была замужем, но детей у неё нет. В кино секс-бомбе предлагали только второстепенные роли, да и сами фильмы были не лучшего качества. Сейчас Электра занимается благотворительностью, помогая больным раком. Она активно поддерживает свою привлекательность и даже написала об этом книгу.

Ирина Салтыкова, 58 лет

Салтыкова по-прежнему в хорошей форме. Фото © Kinopoisk, YouTube / Юлия Бедеров

Салтыкова начала выступать с группой "Мираж" в конце 1980-х, но секс-символом стала, когда занялась сольной карьерой. Некоторые клипы певицы были настолько откровенными, что их даже не брали на ТВ. Зато публика всегда была в полном восторге.

Новая волна популярности пришла к Ирине после фотосессии в Playboy и роли в фильме "Брат-2", но к середине 2000-х былая слава угасла. Впрочем, Салтыкова и сейчас продолжает петь и сниматься в телешоу, хотя и не так активно, как раньше. Главное в её жизни — дочь Алиса, которую она родила от бывшего мужа Виктора.

Эрика Элениак, 54 года

За кадром возраст Эрики даёт о себе знать. Фото © Kinopoisk, YouTube / New York Post

Элениак прославилась благодаря "Спасателям Малибу" — она поучаствовала в проекте даже раньше Андерсон и Электры. Не обошлось и без откровенных съёмок в Playboy. Позже в её фильмографии стали появляться второсортные боевики, а потом актриса и вовсе сосредоточилась лишь на телевизионных шоу.

Эрика дважды выходила замуж, у неё есть дочь. Знаменитость не ушла на пенсию и продолжает сниматься во всех проектах, которые ей предлагают. Во многом именно поэтому звезда строго следит за своей внешностью и не позволяет себе лишнего ни в чём.

Лада Дэнс, 57 лет

Лада Дэнс уже не та. Фото © Kinopoisk, YouTube / Киносезон

Мощный голос и эффектная внешность сделали из певицы поп-звезду и секс-символ 1990-х. Её хиты звучали на дискотеках, в машинах и из каждого телевизора. Мужчины не могли оторвать взгляд от её клипов, а женщины подпевали её хитам. И хотя время Лады Дэнс ушло, сама она на покой не собирается.

В 2000-х Лада прекратила записывать студийные альбомы, но не перестала сниматься в клипах и фильмах. Певицу нередко зовут и на популярные телешоу, такие как "Точь-в-точь" и "Маска". А недавно она заявила, что хочет открыть собственный рекорд-лейбл. За спиной у звезды — два брака, от второго мужа она родила сына и дочь.

Дженнифер Энистон, 55 лет

Дженнифер Энистон даже сейчас "мутит" с одним из "Друзей". Фото © Kinopoisk, YouTube / Entertainment Tonight

В 1994 году Энистон попала в сериал, который сейчас считается культовым. Проект принёс ей славу великолепной комедийной актрисы и одного из секс-символов своего времени. Дженнифер Энистон на протяжении 10 лет радовала фанатов своей игрой и горячей внешностью, а в 2003 году получила за эту роль "Золотой глобус".

Параллельно с "Друзьями" актриса снималась в полнометражных комедиях, и многие из них стали хитами. Энистон продолжает активно работать и получать за свой труд высокие гонорары. А вот на личном фронте всё не так радужно. Женщина дважды выходила замуж и оба раза разводилась из-за измен супругов. Дженнифер бесплодна, поэтому у неё нет детей, но она не оставляет попыток забеременеть с помощью ЭКО. В последнее время ходят слухи о её романе с партнёром по "Друзьям" Дэвидом Швиммером.

Дана Борисова, 47 лет

У Даны Борисовой всё написано на лице. Фото © Kinopoisk, YouTube / Не принято обсуждать

Пик славы Борисовой пришёлся на эпоху телепередачи "Армейский магазин", которую она вела с 1993-го по 1997 год. Незадолго до ухода из программы блондинка снялась для мужского журнала Playboy, и фанатов у неё только прибавилось. В начале 2000-х Дана участвовала в разных телепроектах и даже снималась в кино, а потом пропала с экранов. Она стала жить с гражданским мужем и родила дочь.

В 2010-х Борисова вернулась в публичное пространство. Она рассталась с отцом своего ребёнка и уже официально вышла замуж, но с новым супругом тоже развелась. Начала участвовать в телепроектах, а ещё стала героиней целого ряда громких скандалов. Звезду уличили в наркозависимости, алкоголизме и увлечении пластической хирургией, лишили родительских прав. Позже Дана призналась, что у неё биполярное расстройство.

Алисса Милано, 47 лет

Звезда "Зачарованных" тогда и сейчас. Фото © Kinopoisk, YouTube / The Kelly Clarkson Show

В середине 1990-х Милано снялась в нескольких картинах и сериалах, которые принесли ей известность. Но настоящий триумф ждал её после выхода "Зачарованных". Впрочем, Алисса не стала заложницей одного проекта: на её счету ещё целый ряд запоминающихся ролей.

Актриса дважды выходила замуж. От второго мужа у неё двое детей: сын и дочь. Помимо работы и семьи Милано много времени уделяет своему хобби — фотографии. Ещё одна её страсть — животные: у Алиссы есть собаки, кошки, птицы и лошади. В 2020 году актриса переболела коронавирусом. В 2024-м планирует баллотироваться в американский парламент.

Ольга Кабо, 56 лет

Кабо восхищала мужчин своей элегантностью. Фото © YouTube / Odesa Film Studio, © "Сама виновата?" (2023), режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Гаянэ Маркосян, Маргарита Грачёва / Kinopoisk

В 1990-е годы Кабо считалась одним из секс-символов российского кино, а сниматься она начала ещё в школьном возрасте. Дебютной стала картина 1984 года "И повторится всё...": Ольге тогда было 16 лет. На пике карьеры актриса сыграла в таких фильмах, как "Приморский бульвар" и "Крестоносец", сериале "Королева Марго".