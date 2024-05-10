Агутин выиграл второй суд против тульского блогера из-за клипа с "намёком на сатанизм и масонов"

Российский певец и композитор Леонид Агутин отсудил более 200 тысяч рублей у тульского блогера Ильи Мамаева, который ещё в 2020 году обвинил его в сатанизме и заговоре с масонами из-за клипа на песню "Включите свет". Об этом сообщает SHOT.

Артист требовал с блогера один миллион за судебные издержки. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу музыканта 217,8 тысячи с Мамаева и 23,7 тысячи — с владельца сайта, на котором был размещён ролик, ставший причиной прений.