Почему Николай Фоменко решил зарабатывать в Латвии, а его дети облюбовали Берлин Несмотря на успешную и высокооплачиваемую карьеру актёра в России, Николай Фоменко запланировал тур в русофобскую Прибалтику. Выступать он будет с людьми, которые неоднозначно относятся к России и СВО. Как живёт Фоменко и его семья? 9 мая, 21:29 В Латвии анонсирован концерт российского шоумена и сериального актёра — 62-летнего Николая Фоменко. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Freepik

Зачем Фоменко едет в Юрмалу

В Латвии анонсирован концерт российского шоумена, бизнесмена, сериального актёра — 62-летнего Николая Фоменко. Впрочем, все латвийские специализированные порталы умалчивают о том, что он россиянин. Мероприятие запланировано в начале июля в Юрмале, на главной эстрадной площадке курорта. Билеты стоят от 20 до 60 евро. Пока, согласно сайту продаж, их раскуплено менее 2% от общего количества.

— В неподражаемой манере главного героя концерта, блистательного рассказчика Николая Фоменко, прозвучат рассказы Бунина, Зощенко, Лейкина, Довлатова, Шукшина и Жванецкого, а также будут исполнены зажигательные музыкальные номера, подготовленные специально для этого вечера, — это из анонса, который тиражируется в Прибалтике.





Площадка, где выступит Фоменко, самая главная в городе. Речь о концертном зале "Дзинтари" — под крышей, но без стен — на берегу Рижского залива. Год назад там состоялся русофобский фестиваль Лаймы Вайкуле. Присутствовали Алла Пугачёва, Максим Галкин*, Андрей Макаревич*, Мария Максакова*, Верка Сердючка, Макс Барских и Вера Брежнева. Часть собранных денег была отослана на нужды ВСУ.

Аватар КЗ "Дзинтари" во всех соцсетях украшает жовто-блакитный флаг.





Кто выступит вместе с Фоменко на концерте

Бывший участник рок-группы "Секрет" выступит в Юрмале не один, а с друзьями. Среди них родившийся и прославившийся в Москве баянист Айдар Гайнуллин. Латвийские импресарио представляют его берлинцем. После начала спецоперации Айдар отменил все концерты в России.

— Думаю, сейчас неподходящее время выступать, когда страдают невиновные люди, — объяснился Гайнуллин. Впрочем, в Казахстане и Германии он продолжает давать концерты.

Также компанию Фоменко на сцене составит народный артист России, контрабасист Григорий Ковалевский. Он сейчас живёт в Юрмале, которая для него — "самое комфортное место". Переехал он туда из Москвы якобы ещё в 2020 году.

— Климат, море, воздух, люди — мне здесь нравится всё. Хотелось растить детей в чистой среде. Они пошли в школу и сейчас уже довольно бойко говорят по-латышски, — признался он в интервью местным СМИ. На вопрос, какие у него чувства в связи с тем, что никто из России не приехал на его юбилей, он ответил: "Надеюсь, что весь этот ужас войны скоро закончится".

Ещё один штрих — Максим Леонидов (друг и экс-партнёр Фоменко по группе "Секрет"), который недавно объявил о возобновлении их сотрудничества.

— Написали 15 песен для нового альбома. Когда и где состоится запись, пока не решено, — анонсировал Леонидов в соцсетях.

Напомним, Максим Леонидов резко осудил СВО, переехал в Израиль и запел на мове.

Какой позиции придерживается Николай Фоменко

Весной 2022 года шоумен выступил как патриот и поддержал решение российских властей о начале СВО. Фоменко тогда публично осудил лидера группы ДДТ Юрия Шевчука за нелестные высказывания про Российскую армию.

— Он [Шевчук] же всегда считался патриотом России. Если ты уж тут живёшь, то негоже менять точку зрения, — сказал Николай Фоменко.

Сам Фоменко на пике своей популярности слыл западником. Идеалами для него тогда были США, Англия, Германия. Он регулярно заявлял о том, что надо скорее интегрироваться в "цивилизованный мир". Могло показаться, что к России и соотечественникам артист относился с крайним скепсисом. Фоменко считался своим среди либералов, многих из которых впоследствии признали иноагентами.

Как живёт семья Николая Фоменко

Когда пару недель назад был анонсирован концерт в Юрмале, некая Anastassija Fomenko зарегистрировала ИП в латвийском городе Хаапсалу, в квартире жилого дома на улице Kuuse. Возможно, это случайность, но одну из дочерей Николая Фоменко зовут Анастасия Фоменко. Ей 26 лет. Если это действительно она, возможно, девушка собирается переехать в Литву.

Личная жизнь у шоумена крайне запутанная. Четыре жены. Старшая дочь замужем за драматургом Евгением Гришковцом. Средняя, родившаяся уже после развода, носит фамилию отчима. Младшая, та самая Анастасия Фоменко, от третьей супруги — актрисы Марии Голубкиной.

Судя по соцсетям, Анастасия, отучившись в английской Вестминстерской школе бизнеса, осела в Берлине и начала работать на офшорных консультантов из компании Europteam. Там же, в столице Германии, если верить Instagram**, находится её родной брат — 22-летний Иван Фоменко. Он рэпер, выступает под псевдонимом Fckway.

Что у Николая Фоменко есть в России

— Огромный, огромный дом. <...> Поскольку я из Петербурга, я подумал, что размер Эрмитажа — это 70 процентов моей мечты. А у меня дом больше! — однажды похвастался Фоменко.

Его коттедж находится в окружённом густым лесом элитном химкинском посёлке "Новогорск Point". Судя по спутниковым снимкам, здание самое огромное в окрестностях. Площадь около 1000 квадратов. Стоимость порядка 100 млн рублей.

Также у семьи Николая Фоменко есть четырёхкомнатные апартаменты в ЖК бизнес-класса "Волынская усадьба" возле Долины реки Сетунь в одном из самых экологичных районов Москвы — Очаково-Матвеево. Цена до 50 млн рублей.

Ещё у Фоменко есть трёшка и двушка в Тверском районе на Селезнёвской улице. Обе квартиры в "башнях Вулыха". Суммарная стоимость — от 80 млн рублей.

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе Уедет ли Фоменко жить за границу? 0 Вряд ли, ему и в России хорошо Может уехать, если его дети уже за границей Я не слежу за жизнью Фоменко, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров