Он оглянулся посмотреть, не оглянулись ли они. Почему автор старого хита Максим Леонидов считает россиян недонародом?

Максим Леонидов дал совершенно блистательное интервью Ксении Лариной и, как водится у наших наивнолиберальных музыкантов и актёров, договорился до таких вещей, что хоть пластинки выкидывай. Интервью напоминало обсуждение фантомных болей по поводу принятой конституции. Леонидов, понятное дело, был против. Однако музыкант начал копать глубже, что же всё-таки не так с родиной и с нами, раз мы уже несколько лет не можем вырваться из этой "болотной жизни", раз находится столько людей, которые за.

— Самое печальное, что мои переживания, мои как бы даже не претензии, а мои горькие, так сказать, раздумья, они связаны и не с властью даже большей частью, они связаны с абсолютной дремучестью большинства жителей этой страны, — как на духу говорит Леонидов. — Я даже… У меня даже язык не поворачивается это назвать народом, потому что это разобщённое какое-то население, которое, если не брать Москву и Петербург, более или менее благополучные и думающие, какие-то вольнолюбивые всё-таки больше и в большей степени, во всяком случае в коренном населении, города, то по просторам как бы российским большинство людей, оно вообще… оно лишено информации, оно настолько лениво и равнодушно, что по привычке смотрит пропагандистское телевидение, по привычке смотрит эти каналы, программы, и оно действительно… Я не люблю это слово, поскольку оно уже избитое, я имею в виду зомбирование.

Как мило, опять всё свалили на ТВ. Дремучих русских зомбировали ящиком — вот они пошли и за всё проголосовали, а мы тут сидим прошаренные в своём гениальном меньшинстве и не знаем, что с этими глупыми людьми делать. Народу нашему уже и в слове "быдло" отказывают. Ан нет никакого народа — масса какая-то разобщённая. Даром что голосуют очень слаженно.

Понятно, что Максим Леонидович, прямо скажем, не большой специалист по тому, как живёт и о чём думает этот русский недонарод, да и сам себя к этому народу не причисляет. Это уже из другого интервью: "В нашем детстве все были красноармейцами в будёновках. И песни мы пели такие: "Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса". Потом с годами я понял, что, во-первых, человек я не русский… Хоть я и наполовину русский, черты, присущие русскому народу, мне не присущи. Например, эмоциональная возбудимость, безалаберность".

Ну не безалаберный я, значит — не русский! Израиль по многим причинам Максиму Леонидову ближе и роднее, но загвоздка в том, что слушатель его массовый всё-таки находится здесь — грубо говоря, на "чужбине". В этом же самом интервью он добавляет, что в Петербурге десять тысяч человек пришли на концерт. Что ж поделать, народец-то, каким бы он пропутинским ни был, любит песенки группы "Секрет".

И всё бы ничего, разве ж для нас это не знакомая картина, где какой-нибудь любимец россиян сидел бы в своей глаженой рубашке в "приличной" компании светлоликих либералов и накидывал русофобских панчлайнов на народ наш грязный и горемычный? Да сплошь и рядом.

Но был в этом интервью и забавный момент, где Максим Леонидович со всей своей интеллигентской страстью вспомнил про русских классиков: "И… и со времён Салтыкова-Щедрина и Чехова ничего в этом смысле не изменилось. Это раболепие, это чинопочитание, это лебезение перед власть имущими и пренебрежение к нижестоящим по социальной лестнице, это меня больше всего угнетает и расстраивает".

Чтобы Леонидов так сильно не угнетался и не расстраивался, хочется напомнить ему одну симптоматичную сказку его любимого Салтыкова-Щедрина "Дикий помещик". Сюжет там строится вокруг одного глупого помещика, который жил себе беспечно поживал, почитывая газету "Весть" (больно напоминающую радио, где Леонидов исповедовался), и однажды взмолился Господу, что много мужика в царстве развелось.

"Видит помещик, что мужика с каждым днём не убывает, а всё прибывает, — видит и опасается: "А ну как он у меня всё добро приест?" В общем, исчезли мужики — и помещик остался один.

Сначала к нему актёр Садовский с актрисами приехал, а ставить театр и занавес поднимать некому, ну и уехал он, поругивая глупого помещика. Затем водку налить и еду приготовить было некому, когда к помещику генералы в гости пришли. После исправник зашёл и объяснил, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий существовать не может, мол, плати глупый помещик, раз крестьян по земле русской рассеял. Даже мыши глупого помещика не боялись и нагло ходили по пустому и запылённому дому. Ну и настолько одичал этот помещик, что стал на дикого зверя походить и в лес убежал.

Потом его, слава богу, изловили: высморкали, вымыли, ногти обстригли. Капитан-исправник сделал ему внушение, газету эту либеральную отобрали и оставили его на попечительстве у мужика.