Невероятные ужасы гарема: 7 самых жестоких наказаний для наложниц

В большинстве популярных фильмов и сериалов восточной тематики жизнь в гареме султана представляется чуть ли не сказкой... Ну, с определёнными оговорками. Девушки поют, танцуют и занимаются собой. Реальность же была куда мрачнее. До правления султана Сулеймана жизнь в османских гаремах была полна жестокости и страданий. Даже после создания более благоприятных условий многие наказания оставались невероятно жестокими. Собрали семь примеров самых страшных наказаний для наложниц.

1. Фалака (битьё по ступням)

7 самых жестоких пыток, которые применял в гареме султан Сулейман. Кадр из сериала © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын и др., сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

Это наказание заключалось в битье толстой деревянной палкой по оголённым ступням. На этой части тела расположено множество нервных окончаний, и удары причиняли сильнейшую боль. Девушки не могли ходить несколько дней, а у некоторых развивались серьёзные проблемы со здоровьем. Например, одна из наложниц после такого наказания потеряла способность нормально ходить на несколько недель. Она вспоминала, как после десятка ударов боль была такой сильной, что она теряла сознание.

2. Клеймение

За прелюбодеяние девушек клеймили. В прямом смысле выжигали клеймо на теле, а иногда и на половых органах. После этого их изгоняли из гарема, и провинившиеся становились изгоями, неспособными устроить свою жизнь. Множество женщин погибали в нищете и голоде. Клеймо на теле становилось навсегда видимым знаком позора, который лишал девушку всякой надежды на нормальную жизнь.

3. Заточение в темницу

Истории о жестокости в османском гареме: 7 примеров. Кадр из сериала © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын и др., сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

Одним из наказаний было заточение в темницу на длительное время. В кромешной темноте и холоде, без еды и воды девушки теряли рассудок. Сохранились свидетельства, что некоторые наложницы, проведшие в заточении несколько недель, утрачивали способность к нормальному общению и возвращались в гарем полностью сломленными. Известны случаи, когда проведшие месяц в темнице наложницы впоследствии страдали из-за ночных кошмаров и не могли находиться в замкнутом пространстве.

4. Лишение еды

Наказание лишением еды использовалось для "воспитания" провинившихся наложниц. Неделями они получали минимальные порции, что приводило к истощению и болезням. Постоянное чувство голода и слабость делали существование девушек невыносимым.

5. Разлука с ребёнком

Жестокие наказания для наложниц османского гарема. Кадр из сериала © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын и др., сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

Для матерей в гареме самым страшным наказанием была разлука с ребёнком. Если наложница провинилась, её могли разлучить с ребятёнком на долгий срок или навсегда. Это причиняло невыносимую боль и страдание. Многие матери в гареме жили в постоянном страхе, что одна ошибка может лишить их самого дорогого.

6. Порка

Порка кнутом применялась за многие проступки, и удары часто оставляли глубокие шрамы и раны. Это наказание было как физическим, так и психологическим издевательством, оставляющим травмы на всю жизнь. Сколько наложниц было подвергнуто порке за нарушение порядка! Раны заживали месяцами.

7. Утопление

Как наказывали наложниц в гареме: 7 страшных методов. Кадр из сериала © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын и др., сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

Одним из самых жестоких наказаний было утопление в Босфоре. Девушек, провинившихся в тяжёлых преступлениях, помещали в мешок и сбрасывали в воду. Это был практически приговор к смерти, и мало кто мог избежать этой участи. Например, наложница Садыка была утоплена за измену и предательство. Этот метод наказания был не только ужасным, но и публичным предупреждением для других девушек.