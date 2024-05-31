"Побеждает в поединке": Психолог раскрыла истинную причину любви людей к секонд-хендам
Психолог Бетанова: Люди берут вещи из секонд-хендов, чтобы побыть кем-то другим
Есть люди, которых вещи из секонд-хенда привлекают не "ценами за килограмм", а возможностью через одежду посмотреть на мир глазами тех, кто её когда-то носил, сообщила RuNews24 кандидат психологических наук Светлана Бетанова.
Она уточнила, что одежда — это оболочка, которая окутывает человека в разные времена года и становится практически его частью, образуя "зрительное целое". По словам эксперта, когда человек видит ворох "оболочек" в секонд-хенде, он хочет примерить на себе "иную суть", как бы побывав другим человеком, но оставшись самим собой.
"Если ты отлично смотришься в чужой одежде, то у тебя могут возникнуть такие мысли по поводу её бывшего владельца: эта вещь идёт мне больше, чем ему, раз он её отдал. Человек как будто побеждает в поединке с воображаемой соперницей или соперником. В результате у человека поднимается настроение, ведь впереди у него ещё так много завоеваний и самоутверждений, которые тешат самолюбие, дарят разнообразие и новые краски", — пояснила преподаватель кафедры психологии университета "Синергия".
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