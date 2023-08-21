6 причин, по которым круто покупать вещи в комиссионках, а вы и не знали

Помните, когда покупки из секонд-хенда считались исключительно признаком нищеты? Что ж, многое поменялось с тех пор. Теперь модников всё меньше интересуют дорогие бутики, молодые люди перебирают горы ношеных вещей в специальных магазинах в поисках неповторимой шмотки из прошлого века. Секонды набирают популярность даже среди знаменитостей и тех, кто любит всё оригинальное, недорогое и качественное. Да-да, теперь здесь одеваются Роберт Паттинсон, Шэрон Стоун, Кейт Мосс, Дебби Харри и многие другие известные ребята. Почему это стало так круто и модно? Разберёмся в нашей статье.

1. В моде винтаж

Это как раз то, что в секонд-хендах ищут звёзды и любители уникального стиля. Зная историю моды и умея оценивать подлинность раритетной вещи, вы сумеете стать обладателем истинного сокровища и подчеркнуть свою изюминку. Зайти в комиссионный магазин — это как попасть в волшебное царство, где вы не совсем уверены, что найдёте. Это охота за сокровищами для взрослых, где неожиданной жемчужиной может быть что угодно — от невероятной косухи с вышивкой ручной работы до майки-алкоголички в стиле ретро. Можно сказать, что винтаж — это своего рода вызов обыденности и традиционному стилю в одежде. Зато вы сможете почувствовать себя настоящим дизайнером и удивить окружающих.

2. Уникальность стиля

Возможность создать неповторимый стиль за счёт вещей в единственном экземпляре — весомый аргумент для постоянных посетителей секондов. Фото © Shutterstock

Устали сталкиваться со своим клоном на улице в одной и той же футболке массового производства? Покупки в комиссионных магазинах позволяют создать гардероб такой же уникальный, как ваш отпечаток пальца. Винтажные находки, брендовые вещи и причудливые аксессуары из прошлого превращают обычный образ в художественное самовыражение, а не в шаблонную копию.

3. Приемлемая цена

Давайте разберёмся с самой очевидной причиной — экономией бюджета. Вы можете получить классные вещи, не выкладывая всю свою зарплату. Удовлетворение от того, что нашли дизайнерскую жемчужину в горе вещей за долю от розничной цены? Бесценное. Здесь можно приобрести брендовые вещи. Цена в секонде может начинаться от 50 рублей. А, например, пиджак известной фирмы вполне возможно купить за 400 рублей. Заранее подготовив список необходимых предметов гардероба, можно смело отправляться в ближайший комиссионный магазин.

4. Высокое качество

Одежда проходит проверку временем — раз не села и не порвалась за столько лет, в её качестве сомневаться не приходится. Фото © Freepik

Как правило, вещи, продающиеся в секондах, отличаются высоким качеством, иначе они просто не дожили бы до повторной продажи. А значит, и вам такой предмет гардероба может прослужить дольше, чем вещь из массмаркета. Что касается обычных магазинов одежды, здесь цена далеко не всегда соответствует качеству и футболка за пару тысяч рублей может прослужить всего пару месяцев.

5. Экошик

Осознанное потребление и экологичность сейчас в моде у молодёжи, а потому покупка в комиссионных магазинах всячески подкрепляет такое отношение к вещам. Давая новую жизнь винтажным шмоткам, вы снижаете спрос на новое производство и минимизируете свой след в окружающей экологии. Если покупаете чужую одежду или отдаёте/продаёте свою, то создаёте меньше отходов. А следовательно, вносите вклад в улучшение экологической обстановки. В мире и так производится слишком много одежды, поэтому кто-то должен занять активную гражданскую позицию. Мать-природа одобряет экофрендли.

6. Доступность брендов

В секондах можно встретить популярные бренды и дизайнерские вещи — порой совершенно новые. Фото © ТАСС / Станислав Красильников