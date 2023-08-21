Через 5 лет число пользователей Сети превысит 6 млрд человек

В 2023 году в мире насчитывается уже около 5,16 млрд пользователей интернета — это 64,4% населения Земли. Из них 1,05 млрд приходится на Китай, 692 млн — на Индию, 311,3 млн — на США. У России 127,6 млн интернет-пользователей, и наша страна входит в первую десятку стран по этому показателю. Такие данные приводит Atlas VPN.

Эксперты Atlas VPN прогнозируют, что к 2028 году число юзеров увеличится почти на 19% и достигнет 6,13 млрд человек.

Однако по мере увеличения числа пользователей Сети продолжит расти и количество рисков, которые связаны с конфиденциальностью данных, предупреждают специалисты. Утечки данных и кража персональной информации — актуальная тема во многих странах. При этом каналы утечек велики: начиная от ненадёжных VPN-сервисов и заканчивая халатностью сотрудников отдельных компаний.

В России уделяют этой проблеме особое внимание: блокируются VPN-сервисы, не обеспечивающие фильтрацию нарушающей закон информации и обсуждается законопроект об оборотных штрафах компаний за утечку персональных данных.