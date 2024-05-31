Забьёт на учёбу и отдых: Родителям посоветовали не перекладывать на детей свои обязанности

Принудительное перекладывание взрослыми своих обязанностей на детей не воспитывает в малышах самостоятельность или трудолюбие, как считают многие. Если домашние дела делаются ребёнком из-под палки, его нормальное развитие оказывается под угрозой, рассказала "Вечерней Москве" психолог Елена Шохина.

Эксперт напомнила, что взросление должно происходить постепенно. Пострелёнок "созревает" для помощи родителям, когда сам изъявляет такое желание. Как только родители по ошибке нагружают ребёнка непосильными делами, он начинает выделять меньше времени на учёбу и отдых.

"Необходимо установить чёткие границы ответственности и объяснить сыну или дочери, что есть вещи, за которые они отвечают, а есть то, за что ответственны только взрослые. Ребёнку же необходимо учиться в школе, играть cо сверстниками, общаться с друзьями и заниматься любимыми делами", — посоветовала Шохина.