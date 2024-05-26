Психологи объяснили, почему дети уходят из дома

Согласно статистике, добровольный уход из дома и несчастные случаи являются основными причинами пропажи детей в России. Об этом со ссылкой на исследование пишет "Газета.ru".

Детей, которые самостоятельно решили уйти из дома, специалисты называют бегунками. Чаще это случается в возрасте 8–18 лет. Обычно на побег толкает обстановка в семье: физическое насилие, ощущение собственной никчёмности, вина, страх, унижение.

"Ребёнок, который уверен, что всегда может обратиться к родителям за помощью и не получит отказа или осуждения, никогда не решит уйти из дома или довериться сомнительному взрослому", — рассказала детский и подростковый психотерапевт Вероника Петрова.

"Потеряшками" — то есть потерявшимися случайно — обычно становятся дети до восьми лет. Так, ребёнок может по дороге домой из школы срезать дорогу и заблудиться. Или сесть не в тот транспорт либо уйти с дачи в лес. В половине случаев такие малыши находятся в первые два-три часа.

Специалисты рекомендуют заранее подготовить ребёнка к подобным ситуациям. Оказавшись в незнакомом месте, он должен сразу позвонить родителям или нажать тревожную кнопку в приложении родительского контроля. По словам кризисного психолога Алёны Фадеевой, родители также должны объяснить детям правила поведения при общении с незнакомцами.

"Ребёнок должен знать, что уходить с чужими людьми, брать от них какие-то подарки или сладости, приглашать к себе домой, заходить с ними в лифт категорически нельзя. Лучшее, что можно сделать, — просто развернуться и быстро уйти от незнакомца. Если же они слишком настойчивы — не стесняться громко кричать и звать на помощь", — указала эксперт.

25 мая отмечался Международный день пропавших детей. В прошлом году в России пропало 33 тысячи детей, 1052 из которых до сих пор не найдены.