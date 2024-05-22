Ждать три дня не нужно: Что делать, если пропал близкий человек, — советы эксперта

Многие люди считают, что заявить о пропаже близкого человека можно только спустя трое суток. Однако на самом деле это не совсем так, заявила координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Татьяна Александрова.

"Обратиться с заявлением о пропаже человека можно в любой момент, не теряя драгоценного времени. Поэтому если ваш близкий потерялся, нужно сразу же звонить в полицию или службу 112. Также нужно обратиться в поисковые отряды", — сказала эксперт в беседе с РИАМО.

Следующий важный шаг — сообщить о ситуации всем знакомым, кто живёт неподалёку и знает пропавшего. Возможно, кто-то из них видел родственника, но не знал, что он потерялся. По её словам, был случай, когда знакомые заметили из окна пропавшую бабушку, но не знали, что у неё деменция и она потерялась. Поэтому если бы люди были предупреждены, то поиск закончился бы в кратчайшие сроки, пояснила координатор.

Кроме того, в том случае, если после обзвона знакомых и до приезда профильных служб есть время, стоит попробовать обратиться в ближайшие больницы. Затем нужно приготовить актуальную фотографию для объявлений, волонтёров поисковых отрядов и сотрудников полиции и быть готовым, что придётся долго и подробно отвечать на вопросы всех, кто занимается поиском. Важно вспомнить все детали и нюансы: в какой одежде был пропавший, в какое время обнаружено его исчезновение и есть ли у него примечательные черты, — подчеркнула специалист.