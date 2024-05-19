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19 мая, 10:11

В Москве нашли мёртвой пропавшую после прогулки в лесопарке 13-летнюю девочку

Место обнаружения тела девочки, пропавшей в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место обнаружения тела девочки, пропавшей в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве нашли тело 13-летней школьницы, пропавшей в пятницу, 17 мая. По данным SHOT, страшную находку сделали в Измайловском лесопарке, в районе Большого Купавенского проезда. Предварительно, на теле подростка не нашли следов насильственной смерти.

Тело находилось в заболоченной местности, и его удалось обнаружить не сразу, несмотря на применение дронов. У подруги школьницы, которую нашли в день пропажи, диагностировали отравление галлюциногенами. Ход дела контролирует столичная прокуратура.

"Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

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Напомним, вышеназванная девочка пропала 17 мая. В последний раз её с подругой видели в районе Измайловского лесопарка. По словам друзей девочек, их пригласили на шашлыки. Последнюю уже на следующий день нашли без сознания. В поисках принимали участие десятки человек.

Матвей Константинов
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