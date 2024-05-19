В Москве нашли мёртвой пропавшую после прогулки в лесопарке 13-летнюю девочку

В Москве нашли тело 13-летней школьницы, пропавшей в пятницу, 17 мая. По данным SHOT, страшную находку сделали в Измайловском лесопарке, в районе Большого Купавенского проезда. Предварительно, на теле подростка не нашли следов насильственной смерти.

Тело находилось в заболоченной местности, и его удалось обнаружить не сразу, несмотря на применение дронов. У подруги школьницы, которую нашли в день пропажи, диагностировали отравление галлюциногенами. Ход дела контролирует столичная прокуратура.

"Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.