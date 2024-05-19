В Москве ищут девочку-подростка, гулявшую с ней подругу нашли без сознания

По данным телеграм-канала, 13-летняя школьница исчезла в пятницу вечером, 17 мая. В тот день она вместе с подружкой направилась в сторону Измайловского парка. Со слов их друзей, девочек пригласили на шашлыки. Спасатели и волонтёры уже прочесали территорию парка, сейчас осматривают коллекторы. При этом накануне удалось обнаружить сумку с телефоном пропавшей школьницы. Также известно, что подружку девочки тоже удалось найти ещё вчера. Она была без сознания, на скорой её доставили в больницу.