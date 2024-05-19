В Москве ищут девочку-подростка, гулявшую с ней подругу нашли без сознания
SHOT: В Москве разыскивают пропавшую таинственным образом 13-летнюю школьницу
Пропавшая в Москве девочка. Обложка © Telegram / SHOT
Девочка-подросток пропала в Москве. Как сообщает SHOT, её разыскивают десятки человек, а сотрудники МЧС даже поднимали дроны.
По данным телеграм-канала, 13-летняя школьница исчезла в пятницу вечером, 17 мая. В тот день она вместе с подружкой направилась в сторону Измайловского парка. Со слов их друзей, девочек пригласили на шашлыки. Спасатели и волонтёры уже прочесали территорию парка, сейчас осматривают коллекторы. При этом накануне удалось обнаружить сумку с телефоном пропавшей школьницы. Также известно, что подружку девочки тоже удалось найти ещё вчера. Она была без сознания, на скорой её доставили в больницу.
Ранее Life.ru сообщал, что под Ростовом задержали убийцу восьмилетней девочки, тело которой нашли в лесополосе. Жуткое преступление было раскрыто по горячим следам.