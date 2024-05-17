Под Ростовом задержали убийцу 8-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе

Девочка вышла в магазин, но не вернулась. Родители искали её два часа, а потом обратились в полицию. Правоохранители оперативно выяснили, что ребёнка посадил в машину водитель проезжавшего мимо эвакуатора. Машину вычислили по спутниковой системе навигации ГЛОНАСС и задержали. Тело ребёнка было обнаружено в лесополосе недалеко от станицы с признаками удушения.

Ранее в Красноярске задержали мужчину, похитившего у бывшей супруги в Краснодаре пятилетнюю дочь. Он выкрал девочку около восьми месяцев назад — с тех пор и шли поиски ребёнка. Мать предполагала, что бывший муж мог увезти малышку в Сибирь. Женщина обратилась в отряд по поиску пропавших детей с просьбой о помощи. Очевидцы рассказали, что видели девочку с отцом, и прислали видео, подтверждающее её местонахождение в Красноярске. Сотрудники уголовного розыска проверили информацию и схватили мужчину.