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17 мая, 20:16

Под Ростовом задержали убийцу 8-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе

Правоохранители Ростовской области обнаружили тело восьмилетней девочки в станице Ольгинской, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Жуткое преступление раскрыли по горячим следам. Подозреваемый задержан.

Девочка вышла в магазин, но не вернулась. Родители искали её два часа, а потом обратились в полицию. Правоохранители оперативно выяснили, что ребёнка посадил в машину водитель проезжавшего мимо эвакуатора. Машину вычислили по спутниковой системе навигации ГЛОНАСС и задержали. Тело ребёнка было обнаружено в лесополосе недалеко от станицы с признаками удушения.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщила Волк.

Момент задержания подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области. Видео © Telegram / Чё по Ростову?

В Москве арестовали мужчин, которые похитили и удерживали людей на парковке
В Москве арестовали мужчин, которые похитили и удерживали людей на парковке

Ранее в Красноярске задержали мужчину, похитившего у бывшей супруги в Краснодаре пятилетнюю дочь. Он выкрал девочку около восьми месяцев назад — с тех пор и шли поиски ребёнка. Мать предполагала, что бывший муж мог увезти малышку в Сибирь. Женщина обратилась в отряд по поиску пропавших детей с просьбой о помощи. Очевидцы рассказали, что видели девочку с отцом, и прислали видео, подтверждающее её местонахождение в Красноярске. Сотрудники уголовного розыска проверили информацию и схватили мужчину.

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Кадр из видео Telegram / Чё по Ростову?

Анатолий Симоненко
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