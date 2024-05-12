В Москве арестовали мужчин, которые похитили и удерживали людей на парковке

В Москве под стражу заключили троих мужчин, которые похитили людей и удерживали их на подземной парковке в корыстных целях. Об этом сообщили в столичном СК.

"Симоновским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении трёх граждан Республики Узбекистан в возрасте от 22 до 29 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что 5 мая три злоумышленника похитили человека вблизи дома на Шарикоподшипниковской улице, угрожая расправой. Преступники отвезли потерпевшего на подземную парковку, где удерживали несколько часов. Позже таким образом они похитили и второго мужчину. Они всю ночь держали пострадавшего на этой же парковке.