В Москве похитили глухого парня и потребовали выкуп у его мамы за секстинг с 15-летней

В Москве неизвестные похитили 24-летнего парня, который с детства является инвалидом по слуху, и потребовали у его матери выкуп. Как стало известно SHOT, злоумышленники назвали это наказанием за интимные переписки с их 15-летней родственницей.

С девочкой парень лично не знаком. Секстинг между ними завязался 10 дней назад. 24-летнему москвичу та написала сама и предложила пообщаться на разные темы. Разговор шёл в том числе и на очень откровенные темы. 3 мая новая знакомая захотела перенести общение из онлайна в офлайн. Вот тогда и начались странности. Кавалер с нетерпением ждал пассию на оговорённом месте встречи, но вместо неё объявились двое мужчин. Собеседница успокоила парня и убедила, что те просто должны его отвезти к ней. В итоге он согласился поехать с ними в квартиру на улицу Свободы.

Но вместо девушки парня там приняли ещё двое незнакомцев. Его заковали в наручники и начали избивать. Фото и видео истязаний отправили матери узника, требуя 100 тысяч рублей. У него забрали телефон и банковскую карту, с которой сняли 2 тысячи рублей. Парню злодеи на языке жестов заявили, что он переписывался с их 15-летней родственницей. Когда они убедились, что таких денег у жертвы и его родных попросту нет, они его отпустили и приказали вернуть "долг" в ближайшие дни.