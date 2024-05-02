Похищенную восемь месяцев назад на Кубани пятилетнюю девочку обнаружили в Сибири

В Красноярске задержали мужчину, похитившего у бывшей супруги в Краснодаре пятилетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба отряда "Поиск пропавших детей", волонтёры которого помогали в поисках ребёнка.

Отец выкрал дочь около восьми месяцев назад — с тех пор и шли поиски ребёнка. Мать предполагала, что бывший муж мог увезти малышку в Красноярский край. В конце апреля женщина обратилась в отряд по поиску пропавших детей с просьбой о помощи. Волонтёры разместили ориентировки, на которые откликнулись местные жители. Очевидцы рассказали, что видели девочку с отцом, а также прислали подтверждающее местонахождение ребёнка в Красноярске видео. Сотрудники уголовного розыска проверили информацию и задержали мужчину.

"Всего поиски шли около восьми месяцев. Девочку уже передали матери. Отец будет доставлен в СК", — говорится в сообщении отряда.

По данным kp.ru, похищение произошло 27 августа 2023 года в торговом центре в Краснодаре, где девочка была с мамой. На выходе их подкараулили трое мужчин, среди которых был отец малышки — предприниматель из Красноярского края. Они оттолкнули женщину, а ребёнка затолкали в машину и уехали. При этом в 2021 году мужчина уже похищал дочь у бывшей жены.