Пропавшего в Бурятии 4-летнего малыша нашли мёртвым в стиральной машине, его могли убить В Улан-Удэ полиция нашла тело пропавшего 4-летнего мальчика в стиральной машине 28 апреля, 12:56 3501 3501 Мальчик (слева), пропавший в Бурятии, тело которого нашли в стиральной машине. Обложка © VK / Криминальные новости

В Улан-Удэ полиция обнаружила в стиральной машине в собственном доме пропавшего накануне четырёхлетнего мальчика, под подозрением может оказаться семья ребёнка. Об этом сообщили в СУ СКР по Республике Бурятия.

Пропавшего в Бурятии мальчика нашли в стиральной машине в его же доме. Фото © Telegram / СУ СКР по Республике Бурятия

"Тело мальчика обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки", — уточнили в ведомстве.

Мальчик пропал из частного дома на улице Пристанской города Улан-Удэ 27 апреля. По словам родных, ребёнок якобы отправился гулять, но не вернулся. Последним его видел дедушка. Было возбуждено уголовное дело. Тело малыша нашли после тщательного осмотра дома, теперь экспертам предстоит выяснить точную причину его гибели.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области обнаружили тела пропавших женщины и ребёнка. Предполагается, что боец ММА по прозвищу Глаз Тигра мог расправиться с семьёй из-за двух миллионов рублей.

Авторы Татьяна Миссуми