Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице, его нашли мёртвым на следующий день
В Ивановской области похитили, избили и раздели на улице мужчину
В Иваново похитили и избили человека, его тело нашли на следующее утро. Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по области, всё произошло 5 мая: двое ранее судимых мужчин приехали к знакомому, вытащили его на улицу, посадили в автомобиль и увезли в район деревни Крюково. Там жертву избили и заставили снять с себя всю одежду. Забрав его вещи, злоумышленники оставили мужчину на улице.
"На следующий день в утреннее время тело 59-летнего потерпевшего было обнаружено прохожими на улице в деревне Крюково", — говорится в сообщении.
Подозреваемых уже задержали, им предъявили обвинение. Следствие потребует их заключения под стражу. Дело возбуждено по статье "Похищение человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Ранее в Москве неизвестные похитили 24-летнего инвалида и требовали у его матери выкуп. Мужчина попался злоумышленникам, предположительно, в результате общения с несовершеннолетней девушкой. Когда она захотела близости, тот поехал на личную встречу, но там его встретили несколько громил. Пострадавшего затащили в квартиру и избили. Сами они заявляют, что инвалид переписывался с их 15-летней родственницей.
ТАСС / Сергей Бобылев