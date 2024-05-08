Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице, его нашли мёртвым на следующий день

В Иваново похитили и избили человека, его тело нашли на следующее утро. Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по области, всё произошло 5 мая: двое ранее судимых мужчин приехали к знакомому, вытащили его на улицу, посадили в автомобиль и увезли в район деревни Крюково. Там жертву избили и заставили снять с себя всю одежду. Забрав его вещи, злоумышленники оставили мужчину на улице.

"На следующий день в утреннее время тело 59-летнего потерпевшего было обнаружено прохожими на улице в деревне Крюково", — говорится в сообщении.

Подозреваемых уже задержали, им предъявили обвинение. Следствие потребует их заключения под стражу. Дело возбуждено по статье "Похищение человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".