В Китае женщина украла девочку, чтобы воспитать её идеальной женой для сына

В Китае женщина решила самостоятельно вырастить для 27-летнего сына идеальную супругу и украла 11-летнюю девочку из деревни в городском округе Люпаньшуй (провинция Гуйчжоу). Об этом сообщает South China Morning Post.

Всё произошло ещё в 2023 году. Когда превосходная кандидатка была найдена, любящая мать попыталась договориться с отцом школьницы. Тот ответил отказом, однако женщина по фамилии Ян не собиралась так просто отступиться от задуманного. Дождавшись, когда девочка останется дома одна, она просто выкрала малышку. В итоге девочка прожила в их доме четыре дня, пока её наконец не нашли. В итоге 15 декабря суд приговорил женщину и её сына к двум годам и семи месяцам тюремного заключения.

Такая продолжительность срока не могла не вызвать в Интернете бурю споров и обсуждений. Пользователи оказались недовольны наказанием, учитывая моральные потрясения, которые получила школьница. Многие заявили, что срок слишком мал для такого преступления.

"Сын родился в 1997 году. Кроме самого похищения, незаконной является связь с 11-летним ребёнком. Причастные к этому преступлению заслуживают самого сурового наказания", — написал один из комментаторов.

В издании напомнили о существовании некоего старого китайского обычая, по которому родители женихов удочеряли девочек-подростков, чтобы воспитать их в качестве будущей жены для своего сына. В 1950-х такая практика была запрещена, однако жители сельской местности продолжают её применять. К примеру, девочку, родившуюся в Китае в 1990 году, похитили, а затем продали за 2,5 тыс. юаней (более 30 тыс. руб.), когда ей было всего пять лет. Потенциальную невесту купил мужчина, проживающий на севере страны.