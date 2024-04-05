Рецидивист Паук хотел похитить девочку ради выкупа в 15 млн, но просчитался Суд отправил в тюрьму мужчину, готовившего похищение девочки в Подмосковье 5 апреля, 19:42 Суд отправил в тюрьму мужчину, решившего похитить чужую дочь. Обложка © freepik

Мытищинский городской суд отправил на девять лет в колонию строгого режима мужчину, который планировал похитить восьмилетнюю дочь своей знакомой и потребовать за неё выкуп в 15 миллионов рублей. Об этом пишет сайт MK.ru.

Осуждённый уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление, но вышел досрочно, отправившись на СВО в составе ЧВК "Вагнер". В криминальных кругах он известен по прозвищу Паук. Отслужив, преступник сделал себе регистрацию в Самаре с помощью брата, который попросил одноклассницу временно прописать его у себя.

Женщина, согласившаяся помочь с пропиской, была в разводе, работала бухгалтером и постоянно проживала с несовершеннолетней дочерью в подмосковных Мытищах, где снимала жильё. Паук предложил одному из своих приятелей заработать на похищении девочки. Тот сначала согласился, но потом обратился в полицию и сдал несостоявшегося подельника.

Тем временем Паук уже приехал с братом в Мытищи якобы погостить у женщины. Когда она была на работе, в квартиру нагрянули полицейские. Задержанный свою вину не признал, но следствие смогло доказать его намерение похитить девочку. Суд отправил обвиняемого в тюрьму на девять лет.

Ранее сообщалось, что американские власти выдали российским правоохранителям Алексея Смирнова. Мужчину обвиняют в истязании собственной дочери. Он обманным путём увёз девочку в США, где проживал вместе с ней в городе Дания-Бич с августа 2019 по февраль 2020 года. Там, по версии следствия, мужчина подвергал несовершеннолетнюю постоянному насилию.

Авторы Татьяна Миссуми