Власти США передали России мужчину, похитившего и истязавшего родную дочь

Американские власти выдали российским правоохранителям Алексея Смирнова. Как сообщается на официальном интернет-портале МВД России, мужчину обвиняют в истязании собственной дочери.

В сообщении говорится, что обвиняемый обманным путём увез свою малолетнюю дочь 2012 года рождения в Соединённые Штаты. Там он проживал вместе с ней в городе Дания-Бич, расположенном во Флориде, с августа 2019 по февраль 2020 года, где, по версии следствия, подвергал несовершеннолетнюю насилию.

"Фигурант систематически избивал, оскорблял и унижал ребёнка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии", — указано на сайте МВД.

В феврале 2020 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту истязания. В дальнейшем его объявили в международный розыск, после чего он скрывался в США.