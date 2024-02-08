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8 февраля, 11:19

США выдали России обвиняемого в сексуальном насилии над девятилетним мальчиком

США выдали РФ мужчину, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации детей

США депортировали гражданина России Игоря Лекомцева, которого на родине обвиняют в сексуальной эксплуатации детей. Как сообщили в Службе иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности Штатов, он находился в стране с 2017 года по туристической визе. Его арестовали ещё в 2020 году.

Депортированный в Россию Игорь Лекомцев. Фото © ice.gov

Депортированный в Россию Игорь Лекомцев. Фото © ice.gov

В пресс-службе МВД России подчёркивают, что 45-летнего педофила удалось поймать благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами, он уже доставлен в Москву. Теперь ему грозит ответственность за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Жертвой злоумышленника в 2014 году стал девятилетний мальчик. Всё произошло в Тюмени. Что конкретно и при каких обстоятельствах совершил задержанный, неизвестно.

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Ранее в одном из отделов полиции подмосковной Балашихи умер педофил, которого задержали за демонстрацию половых органов 15-летней девочке. Через десять минут после прибытия в обитель правопорядка мужчине резко стало плохо. Врачи не смогли ему помочь.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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