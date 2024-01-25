Турция депортировала россиянина, который обокрал "Россети" на 272 млн рублей и скрылся

Турция при участии НЦБ Интерпола МВД РФ задержала и депортировала россиянина, который на родине обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

"Сегодня в Москве на территории аэропорта Внуково им. А.Н. Туполева сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и Линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин Марат Джанибеков. Задержание проведено благодаря взаимодействию российских полицейских с представителями правоохранительных органов Турецкой Республики в рамках деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпола", — говорится в сообщении.

В розыск мужчину объявило ГУ МВД по Ставропольскому краю. Джанибекова обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, будучи в сговоре с сообщниками, он похитил свыше 272 миллионов рублей у ПАО "Россети", причинив тем самым ущерб российскому бюджету. Позже эти деньги он легализовал и уехал за границу, после чего и был объявлен в международный розыск. Причём после задержания в Турции мужчина пытался оспорить решение депортации, но суд ему отказал.