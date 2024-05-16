Нашли в овраге: История пропавшей под Ульяновском 12-летней девочки получила трагичную развязку

В Ульяновской области нашли 12-летнюю девочку, которая ушла на прогулку 12 мая и пропала. В региональном СК сообщили, что несовершеннолетнюю удалось обнаружить только после трёх дней постоянных поисков. Однако спасти школьницу не удалось.

Сайт MK.ru со ссылкой на представителей областного Следственного комитета пишет, что родители, проживающие в селе Славкино, обратились в полицию сразу же, как заметили пропажу девочки. К поискам без промедлений приступили сотрудники МВД, МЧС, СК и добровольцы. Пропавшую отыскали 15 мая в овраге лесного массива. Как уточнили в ведомстве, девочка была жива, но умерла до того, как её успели госпитализировать. Следствие пока не называет причину её смерти.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — объяснили в СК.