Закончены поиски пропавших в Киргизии российских туристов

Киргизские спасатели обнаружили живыми и здоровыми трёх российских туристов, которые пропали в горах республики. С таким сообщением выступило МЧС Киргизии.

"Разыскиваемые туристы были найдены в целости и сохранности", — говорится в сообщении.

По данным министерства, туристы вышли на связь со своими знакомыми из Новосибирска, после чего сотрудники МЧС Киргизии с помощью беспилотника смогли установить их местонахождение.