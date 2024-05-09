Закончены поиски пропавших в Киргизии российских туристов
Троих пропавших российских туристов нашли живыми в горах Киргизии
Троих пропавших российских туристов нашли живыми в горах Киргизии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Киргизские спасатели обнаружили живыми и здоровыми трёх российских туристов, которые пропали в горах республики. С таким сообщением выступило МЧС Киргизии.
"Разыскиваемые туристы были найдены в целости и сохранности", — говорится в сообщении.
По данным министерства, туристы вышли на связь со своими знакомыми из Новосибирска, после чего сотрудники МЧС Киргизии с помощью беспилотника смогли установить их местонахождение.
Напомним, ранее сообщалось, что в горах Киргизии ищут троих россиян. 30 апреля они вышли из Иссык-Атинского ущелья и должны были дойти до Аламединского, но перестали выходить на связь.