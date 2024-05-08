Трое россиян пропали в Киргизии

Трое россиян пропали во время похода в горах в Чуйской области в Киргизии. Специалисты республиканского МЧС приступили к поискам.

"Сегодня в 15:45 (12:45 по московскому времени. — Прим. Life.ru) на поиски указанных туристов выехали трое спасателей Аламудунского районного отдела МЧС. Разыскиваемыми являются граждане России, двум из которых по 62 года, третьему — 58 лет", — отметили в ведомстве.