Трое россиян пропали в Киргизии
В горах Киргизии пропали трое россиян, МЧС начало их поиски
Трое россиян пропали во время похода в горах в Чуйской области в Киргизии. Специалисты республиканского МЧС приступили к поискам.
"Сегодня в 15:45 (12:45 по московскому времени. — Прим. Life.ru) на поиски указанных туристов выехали трое спасателей Аламудунского районного отдела МЧС. Разыскиваемыми являются граждане России, двум из которых по 62 года, третьему — 58 лет", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что туристы выдвинулись в поход 30 апреля: они вышли из Иссык-Атинского ущелья и должны были дойти до Аламединского. Сигнал о пропаже в министерство подала Федерация спортивного туризма Киргизии.
Ранее Life.ru писал о гибели в горах Киргизии российского альпиниста Евгения Глазунова. Он начал восхождение на Аксу 12 февраля, а через четыре дня из-за непогоды развернулся. На поиски альпиниста вылетели два российских вертолёта. Его тело было найдено 22 февраля.
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