В Россию доставили тело погибшего в горах Киргизии альпиниста Евгения Глазунова

В Россию доставлено тело российского альпиниста Евгения Глазунова, погибшего при восхождении на вершину горы Аксу в Киргизии. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила представительница группы альпинистов, ранее задействованных в его поисках, Анна Пиунова.

Напомним, что Глазунов начал восхождение на гору Аксу 12 февраля, а 16 февраля из-за непогоды развернулся. Во время спуска связь с ним пропала. Вместе с ним на маршрут вышел его напарник, который находился для подстраховки внизу. Впоследствии он и поднял тревогу из-за исчезновения альпиниста. Напарник пытался самостоятельно начать поиски Глазунова, но из-за плохой видимости прекратил попытки и вернулся в село Озгоруш. На поиски альпиниста вылетели два российских вертолёта. Его тело было найдено 22 февраля. Предположительной причиной происшествия был назван камнепад.