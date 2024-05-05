Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 22:59

В Сербии спасли трёх россиян, заплутавших в Овчарско-Кабларском ущелье

Спасение потерявшихся в Сербии россиян. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Спасение потерявшихся в Сербии россиян. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Министарство унутрашњих послова Републике Србије

На западе Сербии спасены трое россиян, заблудившихся во второй половине дня в субботу в Овчарско-Кабларском ущелье. Об этом сообщило республиканское МВД.

"Российские граждане, две девушки и юноша, ошиблись тропой и застряли на труднопроходимом участке. Пожарные из города Чачак быстро отреагировали, нашли их и спасли", — написала пресс-служба ведомства в соцсетях.

Спасение потерявшихся в Сербии россиян. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Спасение потерявшихся в Сербии россиян. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Министарство унутрашњих послова Републике Србије

В российском посольстве РИА "Новости" подтвердили данную информацию. Известно, что в данное время россияне находятся в безопасности.

"Признательны Сектору по ЧС МВД Сербии за высокий профессионализм и оперативность. Призываем российских туристов проявлять осторожность и не отклоняться от размеченных пешеходных маршрутов", — подчеркнули в диппредставительстве.

В Дагестане турист бросился спасать выпавшую за борт катера девушку и утонул
В Дагестане турист бросился спасать выпавшую за борт катера девушку и утонул

Ранее Life.ru писал, что в субботу, 4 мая, из-за плохой видимости в условиях снегопада на Эльбрусе, на высоте 5000 метров, потерялись два туриста из Москвы. Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра "Лидер" МЧС России отыскали их и спустили к палаточному лагерю, который располагается на высоте 3,8 тысячи метров. Мужчины не пострадали. Кстати, свой маршрут они в МЧС не регистрировали.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Сербия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров