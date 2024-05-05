В Сербии спасли трёх россиян, заплутавших в Овчарско-Кабларском ущелье

На западе Сербии спасены трое россиян, заблудившихся во второй половине дня в субботу в Овчарско-Кабларском ущелье. Об этом сообщило республиканское МВД.

"Российские граждане, две девушки и юноша, ошиблись тропой и застряли на труднопроходимом участке. Пожарные из города Чачак быстро отреагировали, нашли их и спасли", — написала пресс-служба ведомства в соцсетях.

Спасение потерявшихся в Сербии россиян. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Министарство унутрашњих послова Републике Србије

В российском посольстве РИА "Новости" подтвердили данную информацию. Известно, что в данное время россияне находятся в безопасности.