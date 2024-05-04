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4 мая, 17:40

На Эльбрусе нашли двух пропавших туристов

Сотрудники МЧС нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов и спустили их к лагерю

На Эльбрусе завершилась поисково-спасательная операция. Сотрудники МЧС нашли туристов, которые пропали при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На Эльбрусе нашли двух пропавших туристов. Видео © Telegram / МЧС России

"В Кабардино-Балкарии двое мужчин совершали восхождение на гору Эльбрус. На высоте 5000 метров туристов застал снегопад, из-за плохой видимости самостоятельно вернуться не могли", — говорится в сообщении.

В итоге специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра "Лидер" МЧС России спустили их к палаточному лагерю, который располагается на высоте 3,8 тысячи метров. Мужчины, кстати, не пострадали и от медпомощи отказались. При этом в министерстве уточнили, что свой маршрут туристы в МЧС не регистрировали.

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В прошлом месяце два туриста пропали после схода лавины на Камчатке в районе перевала Красноармейского. С ними по спутниковому телефону не смогли связаться товарищи и обратились к спасателям, сообщив свои координаты. В итоге специалисты с собаками вылетели на поиски погребённых под лавиной путешественников.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николь Вербер
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