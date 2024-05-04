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4 мая, 14:36

Туристы из Москвы потерялись на горе Эльбрус на высоте 5000 метров

Эльбрус. Обложка © ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии

Эльбрус. Обложка © ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии

Спасатели отправились на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе на высоте 5000 метров. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 15:44 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, потерялась незарегистрированная группа из двух человек из Москвы", — рассказали в управлении.

На поиски путешественников незамедлительно направили спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и ФГКУ "Лидер".

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А 15 апреля в Сахалинской области произошло весеннее разрушение льда на озере Изменчивом. Региональное управление МЧС сообщало, что в результате случившегося от берега откололась льдина с людьми. В итоге спасателям удалось эвакуировать 20 рыбаков — они дрейфовали на куске льда чуть больше часа.

Андрей Бражников
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