Туристы из Москвы потерялись на горе Эльбрус на высоте 5000 метров
Эльбрус. Обложка © ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии
Спасатели отправились на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе на высоте 5000 метров. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 15:44 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, потерялась незарегистрированная группа из двух человек из Москвы", — рассказали в управлении.
На поиски путешественников незамедлительно направили спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и ФГКУ "Лидер".
А 15 апреля в Сахалинской области произошло весеннее разрушение льда на озере Изменчивом. Региональное управление МЧС сообщало, что в результате случившегося от берега откололась льдина с людьми. В итоге спасателям удалось эвакуировать 20 рыбаков — они дрейфовали на куске льда чуть больше часа.