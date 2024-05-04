Туристы из Москвы потерялись на горе Эльбрус на высоте 5000 метров

Спасатели отправились на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе на высоте 5000 метров. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 15:44 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, потерялась незарегистрированная группа из двух человек из Москвы", — рассказали в управлении.