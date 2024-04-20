Спасатели 8 часов искали застрявшего в заснеженных горах Сочи туриста в шортах и футболке

В Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли мужчину, который застрял на заснеженном склоне горы Ачишхо. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сотрудники МЧС восемь часов добирались до застрявшего в горах туриста в Сочи. Видео © Telegram / МЧС России

33-летний турист поднялся на высоту полторы тысячи метров в футболке и шортах, после чего не смог спуститься вниз по заметённой снегом дорожке. На помощь ему пришли спасатели, которые на протяжении восьми часов добирались до замерзавшего мужчины.