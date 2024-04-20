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20 апреля, 07:35

Спасатели 8 часов искали застрявшего в заснеженных горах Сочи туриста в шортах и футболке

Сотрудники МЧС России в Сочи восемь часов спасали туриста с заснеженного склона. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудники МЧС России в Сочи восемь часов спасали туриста с заснеженного склона. Обложка © Telegram / МЧС России

В Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли мужчину, который застрял на заснеженном склоне горы Ачишхо. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сотрудники МЧС восемь часов добирались до застрявшего в горах туриста в Сочи. Видео © Telegram / МЧС России

33-летний турист поднялся на высоту полторы тысячи метров в футболке и шортах, после чего не смог спуститься вниз по заметённой снегом дорожке. На помощь ему пришли спасатели, которые на протяжении восьми часов добирались до замерзавшего мужчины.

"Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России при помощи альпинистского снаряжения спустили с высоты и отвезли мужчину в посёлок Красная Поляна", — указано в сообщении.

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А ранее Life.ru рассказывал, что 15 апреля в Сахалинской области произошло весеннее разрушение льда на озере Изменчивом. Региональное управление МЧС сообщало, что в результате случившегося от берега откололась льдина с людьми. В итоге спасателям удалось эвакуировать 20 рыбаков — они дрейфовали на куске льда чуть больше часа.

Дарья Нарыкова
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