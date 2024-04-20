Спасатели 8 часов искали застрявшего в заснеженных горах Сочи туриста в шортах и футболке
Сотрудники МЧС России в Сочи восемь часов спасали туриста с заснеженного склона. Обложка © Telegram / МЧС России
В Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли мужчину, который застрял на заснеженном склоне горы Ачишхо. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Сотрудники МЧС восемь часов добирались до застрявшего в горах туриста в Сочи. Видео © Telegram / МЧС России
33-летний турист поднялся на высоту полторы тысячи метров в футболке и шортах, после чего не смог спуститься вниз по заметённой снегом дорожке. На помощь ему пришли спасатели, которые на протяжении восьми часов добирались до замерзавшего мужчины.
"Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России при помощи альпинистского снаряжения спустили с высоты и отвезли мужчину в посёлок Красная Поляна", — указано в сообщении.
А ранее Life.ru рассказывал, что 15 апреля в Сахалинской области произошло весеннее разрушение льда на озере Изменчивом. Региональное управление МЧС сообщало, что в результате случившегося от берега откололась льдина с людьми. В итоге спасателям удалось эвакуировать 20 рыбаков — они дрейфовали на куске льда чуть больше часа.