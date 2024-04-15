Дрейфовали больше часа: МЧС показало видео спасения рыбаков с оторвавшейся на Сахалине льдины
МЧС: На озере Изменчивом сахалинские спасатели эвакуировали со льдины 20 человек
На Сахалине сотрудники региональных аварийно-спасательных служб провели операцию по спасению рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся от берега льдине. Как передаёт в телеграм-канале МЧС России, всего со льдины эвакуировали 20 человек.
Операция по спасению рыбаков со льдины на Сахалине. Видео © Telegram / МЧС России
Стоит отметить, что ведомство также предоставило кадры спасения людей. На них можно увидеть, как специалисты с помощью плавательного средства быстро переправляют рыбаков со льдины на берег. По данным спасателей, люди дрейфовали на отколовшемся куске льда чуть больше часа.
Ранее Life.ru писал, что в Корсаковском районе Сахалинской области произошло весеннее разрушение льда на озере Изменчивом. Региональное управление МЧС сообщало, что в результате случившегося от берега откололась льдина с людьми.
Telegram / МЧС России