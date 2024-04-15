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15 апреля, 02:45

Дрейфовали больше часа: МЧС показало видео спасения рыбаков с оторвавшейся на Сахалине льдины

МЧС: На озере Изменчивом сахалинские спасатели эвакуировали со льдины 20 человек

На Сахалине сотрудники региональных аварийно-спасательных служб провели операцию по спасению рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся от берега льдине. Как передаёт в телеграм-канале МЧС России, всего со льдины эвакуировали 20 человек.

Операция по спасению рыбаков со льдины на Сахалине. Видео © Telegram / МЧС России

Стоит отметить, что ведомство также предоставило кадры спасения людей. На них можно увидеть, как специалисты с помощью плавательного средства быстро переправляют рыбаков со льдины на берег. По данным спасателей, люди дрейфовали на отколовшемся куске льда чуть больше часа.

Все 82 рыбака спасли на Сахалине с оторвавшейся льдины
Все 82 рыбака спасли на Сахалине с оторвавшейся льдины

Ранее Life.ru писал, что в Корсаковском районе Сахалинской области произошло весеннее разрушение льда на озере Изменчивом. Региональное управление МЧС сообщало, что в результате случившегося от берега откололась льдина с людьми.

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Telegram / МЧС России

Алексей Соловьёв
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