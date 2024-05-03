В Дагестане турист бросился спасать выпавшую за борт катера девушку и утонул

Мужчина погиб во время прогулки на катере по Сулакскому каньону в Дагестане. Как сообщает SHOT, он пытался спасти тонущую девушку, которая выпала за борт судна.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла днём в четверг, 2 мая. На борту находились пятеро пассажиров: четыре девушки и мужчина, все они из Дагестана. Перед самым началом прогулки туристы попросили водителя сделать путешествие максимально экстремальным, поэтому все они были без спасательных жилетов. По пути гид попытался удивить группу опасными манёврами. Во время одного из таких виражей пассажирка улетела за борт. На помощь ей выпрыгнул другой пассажир — 55-летний Арслан А. В итоге девушку удалось спасти, а мужчина утонул. Погибший герой работал водителем скорой помощи.

Водителя катера уже задержали. Местный СК возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.